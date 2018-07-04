Липчанке за 200 000 рублей предложили забыть о гибели отца

Папа и дочь собрались строить дом, но в планы вмешался «Лэнд Крузер».

Вечером пятницы,14 октября 2017 года, на 300 км дороги Орел-Тамбов, в районе садовых товариществ на улице Ковалева в Липецке, произошло ДТП. Там под колеса автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» попал мужчина. Скончавшегося на месте аварии человека как неопознанное тело отправили в морг. Этим мужчиной оказался папа Александры Стрельцовой, 65-летний Владимир Семенихин.- Об аварии я случайно узнала от знакомых, с папой мы вместе не жили, так как мои родители развелись, когда я была еще подростком, - рассказывает Александра. - Через четыре дня я начала обзванивать больницы и морги. В итоге выяснила, что в одном из учреждении находится тело мужчины, которое по описанию подходило под данные моего папы. По последнего я надеялась, что это не он, но 21 октября я опознала своего отца… С самого начала я поняла, что из меня пытаются сделать дурочку. На теле моего отца не было живого места, а следователь меня убеждал, что это — ничего страшного: дескать, ваш папа маленький — сам упал и поранился.Через три месяца в руки Александры попало постановление об отказе в возбуждении дела, а также данные экспертиз. Дочь погибшего на трассе липчанина (мужчина летом предпочитал жить на дачах) почти ежедневно перебирает эти бумаги и не находит там логики: специалисты не до конца собрали выводы и сделали поспешные выводу о том, что пешеход был сам виноват в своей кончине. Тем более, что медики установили, что в крови мужчины был найден алкоголь. Степень его опьянения они оценили как сильную.- Посмотрим в бумаги. Известно, что мой папа прошел 75% пути от одной обочины, куда его привез товарищ и, в следствии, свидетель аварии, до другой. За 50 метров до «зебры» водитель внедорожника заметил пешехода, но не стал жать на тормоз, а убрал ногу с педали газа и перестроился на другую полосу. А потом внезапно об его иномарку что-то ударилось, - пересказывает фабулу следствия Александра Стрельцова. - Вы понимаете, мужчина в джипе даже не стал тормозить?! Перед ним на дороге был пешеход, а он просто убрал ногу с газа…Впрочем, до тормозов дело дошло. Перед похоронами Владимира Семенихина его дочь, которая полностью взяла на себя заботы по погребению и организации церемонии, через интернет нашла детей папы от других браков. Впервые родственники увиделись только на кладбище. По словам Александры, их мало интересовала ситуация с ДТП, а потом они и вовсе сняли все претензии с водителя внедорожника, так как через адвоката участника ДТП получили по 200 000 рублей компенсации. А вот Александра отказалась забыть о гибели отца за современные 10 сребренников.- С самого начала я поняла, что важного человека со связями — водителя «Тойота Лэнд Крузер» - будут выгораживать. Так и вышло. Дело развалили, справедливости мне не досталось. Я даже наняла адвоката, но и он будто запуган и твердит, что жалобы на следователей не помогут, - говорит Александра. - Идти самой к людям в погонах я пока не вижу смысла: они будут покрывать своего бывшего коллегу (по данным девушки, водитель внедорожника был не последним среди липецких чекистов), так что я постараюсь обратиться к депутатам, чтобы они отправили свои запросы в прокуратуру.Александра Стрельцова хочет, чтобы все виновные получили наказание. Она настаивает на том, чтобы водитель сел в тюрьму, а не отделался тремя годами условного срока, чтобы понесли ответственность все те, кто прикрыл виновника аварии и развалил дело. Чтобы перед законом ответили все те, кто развалил ее жизнь. Ведь Александра и ее отец — строитель по профессии и архитектор по образованию — хотели начать строить дом, семейное гнездо. Несмотря на развод, и бывшие супруги, и отец с дочерью прекрасно общались.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, Александра или депутат вправе обратиться с заявлением в прокуратуру. Ведомство оценит верность принятого процессуального решения и в случае в случае удовлетворения доводов жалобы, пересмотрит его. Такое обращение нужно отправить в прокуратуру в письменном виде — заявлением на бумаге или через сайт ведомства.