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29-летнего водителя обвиняют в гибели целой семьи

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#авария #ДТП
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29-летнего водителя обвиняют в гибели целой семьи

По версии следствия, мужчина сел за руль пьяным.

Прокурор Тербунского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по факту ДТП, в котором погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 19 августа 2017 года на дороге «Тербуны-Набережное-Волово» 29-летний обвиняемый, который в тот момент работал полицейским, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения, вынудив водителя «ВАЗ-2109», двигавшейся во встречном направлении, применить экстренное торможение и изменить полосу движения.

При возвращении на свою полосу движения обвиняемый допустил столкновение с тем же автомобилем.

В результате столкновения  погибли находившиеся в автомобиле «ВАЗ-2109» 51-летняя женщина, 44-летний мужчина и 7-летний мальчик.

Органами следствия действия обвиняемого квалифицированы по ч. 6 ст. 264 УК РФ, т.е. нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц.

Признав собранные по уголовному делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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#авария #ДТП
3

Комментарии (2)

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По моему

3 минуты назад
10 самый минимум за это ах да этот же при влисти значит простить или условно
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BLOOD_JO

41 минуту назад
Хотите прокатиться пьяными, ездийте по лесу, по полю. А лучше не пить за рулём, хотя кого я учу, сам грешил. Но нужно стараться не выезжать в людные места, на трассу. Я один раз спас 2 жизни, по работе ехал с пьяным водителем Камаза, Он со второстепенной не посмотрев погнал, я вижу два парня приближаются, думают их пропустят, я заорал матом, они в нескольких см проскочили, если-бы я их не срисовал, погибли-бы.
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