Общество

сегодня, 11:42

В районе Опытная станция аварийное отключение воды

409
#водоснабжение
В районе Опытная станция аварийное отключение воды

Без воды остались три улицы.

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», в  связи с производством аварийно-восстановительных работ прекращена подача питьевой воды следующим потребителям в Липецке в районе Опытной станции: Боевой проезд, улицы Опытная и Агрономическая. 

По данным ГУ МЧС, на Боевом проезде возникла течь из водовода диаметром 250 мм.

Под отключение попали 32 многоквартирных жилых дома. 

В район коммунальной аварии организован подвоз питьевой воды.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075.

409
#водоснабжение

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