сегодня, 11:42
В районе Опытная станция аварийное отключение воды
Без воды остались три улицы.
Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», в связи с производством аварийно-восстановительных работ прекращена подача питьевой воды следующим потребителям в Липецке в районе Опытной станции: Боевой проезд, улицы Опытная и Агрономическая.
По данным ГУ МЧС, на Боевом проезде возникла течь из водовода диаметром 250 мм.
Под отключение попали 32 многоквартирных жилых дома.
В район коммунальной аварии организован подвоз питьевой воды.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075.