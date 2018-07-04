В районе Опытная станция аварийное отключение воды

Без воды остались три улицы.

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», в связи с производством аварийно-восстановительных работ прекращена подача питьевой воды следующим потребителям в Липецке в районе Опытной станции: Боевой проезд, улицы Опытная и Агрономическая.

По данным ГУ МЧС, на Боевом проезде возникла течь из водовода диаметром 250 мм.

Под отключение попали 32 многоквартирных жилых дома.

В район коммунальной аварии организован подвоз питьевой воды.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075.