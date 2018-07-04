Происшествия

20 минут назад

Два «ВАЗа» серьезно пострадали в аварии

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#ДТП #авария

Одного из водителей увезли медики.

3 июля около 22:30 в Ельце произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ. Как сообщают очевидцы ДТП, авария случилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Октябрьской. Там столкнулись ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.



Кроме того, как указывают свидетели аварии, медики госпитализировали девушку, которая находилась в ВАЗ-2114. Она получила травмы грудной клетки.
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#ДТП #авария

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