Два «ВАЗа» серьезно пострадали в аварии

Одного из водителей увезли медики.

3 июля около 22:30 в Ельце произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ. Как сообщают очевидцы ДТП, авария случилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Октябрьской. Там столкнулись ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.Кроме того, как указывают свидетели аварии, медики госпитализировали девушку, которая находилась в ВАЗ-2114. Она получила травмы грудной клетки.