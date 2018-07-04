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29 минут назад

Долгожданное авиашоу в Липецке состоится

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#авиашоу #День города
Долгожданное авиашоу в Липецке состоится

Выступление летчиков увидят тысячи зрителей.

14 июля над акваторией реки Воронеж состоится долгожданное для липчан авиашоу. Добрую традицию вернули в канун 315-летия Липецка и 100-летия российской авиации. Ожидается, что основную площадку праздника, Набережную Липецка, посетят 10 000 — 15 000 человек. Кроме того, шоу смогут увидеть зрители, которые будут ждать выступления летчиков в районе пляжа НЛМК и высотах обоих берегов Воронежа.

Как сообщили GOROD48 в департаменте культуры и туризма Липецка, праздник на Набережной начнется в 11 часов. Там заблаговременно установят сцену для концерта. В 12 часов стартует торжественная часть. Ожидается, что событие посетят начальник липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков, командующий ВВС РФ Андрей Юдин, губернатор Липецкой области Олег Королев и мэр Липецка Сергей Иванов.

Само шоу продлится около получаса. Известно, что в нем примут участие пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Русь», «Беркуты» и «Витязи». Праздник продолжится на Набережной. Перед липчанами выступят местные солисты и музыкальные коллективы, которые специально подберут репертуар к празднику авиации. На сцену поднимутся и сами летчики. Перед зрителями выступит «Батальон охраны» из липецкого авиацентра. Они споют хит «Любэ» «Комбат».

Праздник продлится примерно 15 часов.

Напомним, свой 315-й день рождения Липецк начнет отмечать с середины недели, предшествующей праздничным выходным дням 14 и 15 июля. Посвященные круглой дате концерты состоятся 11 июля в Областном центре культуры, народного творчества и кино, а также вечером 12 июля в парке Победы.

Официальные торжества стартуют в пятницу 13 июля. Департамент культуры и туризма Липецка выпустил официальную афишу празднования Дня города.

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#авиашоу #День города

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