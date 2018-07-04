Липчан зовут на увлекательную прогулку по городу

Встреча — утром в субботу.

Региональный центр событийного туризма приглашает жителей и гостей Липецка на экскурсию по центру города. Прогулка со знатоком тайн Липецка состоится утром в субботу, 7 июля. За время экскурсии гид поведает участникам интересные и малоизвестные факты про город.



Участники экскурсии отправятся на прогулку от здания Липецкого епархиального управления, пройдутся по Верхнему парку, полюбуются особняком Губина, усадьбой княгини Волконской и домом провизора Вяжлинского. Есть в маршруте и современные «экспонаты» - памятник уездному совету, прозванный в народе «Битлз». А потом все спустятся к самому старому памятнику города - обелиску Петру Великому, установленному еще в 1839 году.



Следующим пунктом маршрута будет современное здание курорта минеральных вод, откуда экскурсия плавно перейдет в Нижний парк и завершится у фонтана «Липа».



Сбор в 11:00 у здания Липецкой епархии (ул. Ленина, 34А).