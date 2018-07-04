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Липецкие «моржи» посвятят свой турнир металлургу

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#моржи #Франценюк #День города
Липецкие «моржи» посвятят свой турнир металлургу

Заплыв состоится в канун Дня города.

14 июля в Липецке состоится заплыв в память о главном металлурге города Иване Франценюке, сообщает городской клуб «моржей», носящий его имя. Турнир стартует в полдень на реке Воронеж. Участников ждет заплыв на 1 000 метров.

Турниру предшествуют иные памятные мероприятия. В 9:15 липецкие «моржи» возложат цветы к памятнику Ивана Франценюка, установленному на одноименной площади в Левобережье. После этого участники отправятся в шествие до места проведения заплыва.

Финиш заплыва планируют на 13 часов. После «моржей» ждет подведение итогов, награждение и пикник.
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#моржи #Франценюк #День города

Комментарии (1)

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Трегубов Н И

49 минут назад
бухать меньше.не связываться со шпаной типа Трофименкова сдавщшего всю вашу шоблу . гну и амбиций поменьше с вашими 4 бухгалтерами и прочей шелупонью
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