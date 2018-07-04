Липецкие «моржи» посвятят свой турнир металлургу

Заплыв состоится в канун Дня города.

14 июля в Липецке состоится заплыв в память о главном металлурге города Иване Франценюке, сообщает городской клуб «моржей», носящий его имя. Турнир стартует в полдень на реке Воронеж. Участников ждет заплыв на 1 000 метров.



Турниру предшествуют иные памятные мероприятия. В 9:15 липецкие «моржи» возложат цветы к памятнику Ивана Франценюка, установленному на одноименной площади в Левобережье. После этого участники отправятся в шествие до места проведения заплыва.



Финиш заплыва планируют на 13 часов. После «моржей» ждет подведение итогов, награждение и пикник.