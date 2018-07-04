В мире

сегодня, 09:34

Украинский депутат обвинил Россию в краже истории и названия страны

166
#Украина #Россия
Украинский депутат обвинил Россию в краже истории и названия страны

О краже Россией общей с Украиной истории заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала "112 Украина".

Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия", - заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала "112 Украина".

Такое мнение парламентарий высказал в связи с недавним переименованием военных частей и соединений в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Политик негативно воспринял изменения в российских вооруженных силах и изложил свое видение истории.

"Россия крадет чужую историю — это факт, начиная с самого названия "Россия", которое она присвоила, потому что никогда она не называлась "Россией". До Петра I она называлась "Московией". Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская Империя", — заключил он.

Владимир Путин ранее своими указами присвоил возрожденным частям Вооруженных сил России времен Великой Отечественной войны почетные звания в честь их предшественников. Например, 68-й танковый полк стал гвардейским Житомирско-Берлинским, 90-я танковая дивизия теперь называется "90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия. Позднее начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал действия Путина четким сигналом Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Муженко также написал на своей странице в Facebook, что это событие никак не влияет на ВСУ, - передает РИА-Новости.

166
#Украина #Россия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В британском Солсбери два человека пострадали от неизвестного вещества
#Солсбери #отравление #Дело Скрипаля
В британском Солсбери два человека пострадали от неизвестного вещества

сегодня, 06:56

В мире
Власти Таиланда рассказали о состоянии спасенных в пещере школьников
#Таиланд #пещера
Власти Таиланда рассказали о состоянии спасенных в пещере школьников

вчера, 14:49

В мире
На Украине отреагировали на новые названия воинских частей РФ
#Украина #Россия
На Украине отреагировали на новые названия воинских частей РФ

вчера, 14:41

В мире
СМИ узнали о желании Трампа поговорить с Путиным один на один‍
#Трамп #Путин
СМИ узнали о желании Трампа поговорить с Путиным один на один‍

вчера, 11:00

В мире
Украина пригрозила России арестом акций «Северного потока – 1»‍
#Украина #Россия #Северный поток 1
Украина пригрозила России арестом акций «Северного потока – 1»‍

вчера, 10:17

В мире
Британская полиция рассказала о двух подозреваемых в деле Скрипаля
#Дело Скрипаля
Британская полиция рассказала о двух подозреваемых в деле Скрипаля

вчера, 10:12

В мире