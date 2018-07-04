Происшествия

24 минуты назад

Гендиректора Липецкой ипотечной корпорации оставили под стражей

580
#Валерий Клевцов
Гендиректора Липецкой ипотечной корпорации оставили под стражей

Следствием возбуждены новые уголовные дела в отношении Валерия Клевцова.

Вчера GOROD48 сообщил, что арест гендиректора Липецкой ипотечной корпорации был признан незаконным. Президиум Мосгорсуда отменил решение Басманного районного суда от 20 июля прошлого года об избрании в отношении обвиняемого Валерия Клевцова ареста как меры пресечения и апелляционное постановление Московского городского суда от 6 сентября 2017 года, оставившего его в силе.

Напомним, что гендиректора АО «ЛИК» обвиняют в преступлении, наказание за которое предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»).

Однако из источников, близких к следствию, а также в ходе мониторинга сайта Верховного суда РФ стало известно, 2 июля решением Московского городского суда другая жалоба адвокатов Валерия Клевцова о незаконности продления его ареста признана необоснованной, и срок нахождения под стражей до 20 июля этого года оставлен в силе.

По имеющимся данным, в конце июня Главное следственное управление СК РФ в отношении Валерия Клевцова, а также неких иных лиц, возбудило еще четыре новых уголовных дела по составам преступлений, связанных с деятельностью подследственного в период нахождения на посту генерального директора АО «ЛИК».
580
#Валерий Клевцов

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

«Не можем понять, почему мы стали фигурантами уголовного дела!»
#Следственный комитет #налоги
3
«Не можем понять, почему мы стали фигурантами уголовного дела!»

27 минут назад

Происшествия
Охранник элитного дома позарился на телевизор «Рубин»
#кража
7
Охранник элитного дома позарился на телевизор «Рубин»

вчера, 16:32

Происшествия
Маленького велосипедиста сбили во дворе жилого дома
#авария #ДТП
33
Маленького велосипедиста сбили во дворе жилого дома

вчера, 16:08

Происшествия
В Липецке ГАЗель врезалась в «Шевроле»
#дтп
11
В Липецке ГАЗель врезалась в «Шевроле»

вчера, 15:26

Происшествия
Липчанин лишил магазин камер видеонаблюдения
#кража #приговор
2
Липчанин лишил магазин камер видеонаблюдения

вчера, 14:05

Происшествия
Выяснять причину смерти ребенка в поликлинике будут не в Липецкой области
#смерть ребенка
Выяснять причину смерти ребенка в поликлинике будут не в Липецкой области

вчера, 10:28

Происшествия