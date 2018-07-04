Происшествия
24 минуты назад
Гендиректора Липецкой ипотечной корпорации оставили под стражей
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Следствием возбуждены новые уголовные дела в отношении Валерия Клевцова.
Вчера GOROD48 сообщил, что арест гендиректора Липецкой ипотечной корпорации был признан незаконным. Президиум Мосгорсуда отменил решение Басманного районного суда от 20 июля прошлого года об избрании в отношении обвиняемого Валерия Клевцова ареста как меры пресечения и апелляционное постановление Московского городского суда от 6 сентября 2017 года, оставившего его в силе.
Напомним, что гендиректора АО «ЛИК» обвиняют в преступлении, наказание за которое предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»).
Однако из источников, близких к следствию, а также в ходе мониторинга сайта Верховного суда РФ стало известно, 2 июля решением Московского городского суда другая жалоба адвокатов Валерия Клевцова о незаконности продления его ареста признана необоснованной, и срок нахождения под стражей до 20 июля этого года оставлен в силе.
По имеющимся данным, в конце июня Главное следственное управление СК РФ в отношении Валерия Клевцова, а также неких иных лиц, возбудило еще четыре новых уголовных дела по составам преступлений, связанных с деятельностью подследственного в период нахождения на посту генерального директора АО «ЛИК».
Напомним, что гендиректора АО «ЛИК» обвиняют в преступлении, наказание за которое предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»).
Однако из источников, близких к следствию, а также в ходе мониторинга сайта Верховного суда РФ стало известно, 2 июля решением Московского городского суда другая жалоба адвокатов Валерия Клевцова о незаконности продления его ареста признана необоснованной, и срок нахождения под стражей до 20 июля этого года оставлен в силе.
По имеющимся данным, в конце июня Главное следственное управление СК РФ в отношении Валерия Клевцова, а также неких иных лиц, возбудило еще четыре новых уголовных дела по составам преступлений, связанных с деятельностью подследственного в период нахождения на посту генерального директора АО «ЛИК».
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