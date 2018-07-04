Убийца подруги и ее трехлетней дочери предстала перед судом

Маму с ребенком женщина искромсала ножом из-за зависти.

Сегодня в областном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела 21-летней Екатерины Вьюнченко, которую обвиняют сразу в нескольких преступлениях: в убийстве двух лиц с особой жестокостью (в т.ч. убийстве малолетнего ребенка), в совершении кражи и похищении документов. Примечательно, что сторону обвинения в суде представляет прокурор Липецкой области Константин Кожевников вместе с другим гособвинителем, Владимиром Федяниным.Зарезанных жену и дочь вечером 28 октября прошлого года в квартире дома по улице Катукова обнаружил глава семьи, Никита Давиденко. Он же и вызвал на место преступления сотрудников полиции. Поквартирный обход дома не дал никаких результатов. Никто ничего не слышал, хотя во время кровавой бойни - с 20 до 21 часа - все были дома (очевидно, крики жертв заглушали звуки перфоратора - один из жителей подъезда занимался ремонтом).Зацепка в расследовании появилась, когда муж убитой рассказал правоохранителям, что у них в гостях была подруга жены, ее одноклассница Екатерина Вьюнченко (семья Давиденко-Степановых до переезда в Липецк раньше жила в Грязях). Сотрудники СУ СК РФ по Липецкой области и оперативники уголовного розыска УМВД РФ по Липецкой области сразу же стали отрабатывать версию убийства матери и дочери их знакомой. Об этом свидетельствовали несколько фактов. Во-первых, на телах погибших было множество ножевых ранений, что является типичным "женским" стилем совершения особо тяжких преступлений. Во-вторых, в квартире остались некоторые вещи подозреваемой - очевидно, та покидала ее в спешке. В-третьих, мобильный телефон подруги убитой внезапно замолчал. Уже 29 октября Екатерину Вьюнченко задержали на проспекте Победы: подозреваемую в двойном убийстве наряд ППС узнал по примете - у женщины была забинтована рука (бинт скрывал следы от порезов).Задержанная призналась в убийстве и дала показания. Оказалось, что причиной преступления стала зависть. На допросе Екатерина Вьюнченко сказала, что у ее подруги Анастасии было все, а у нее - ничего. По результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемую в убийстве признали вменяемой.По версии следствия, 28 октября 2017 года обвиняемая, находясь в гостях у своей знакомой, нанесла ей множественные ранения кухонным ножом, от которых потерпевшая скончалась. После этого она убила трехлетнюю дочь потерпевшей, похитила из квартиры имущество и документы хозяев квартиры и скрылась с места злодеяния.Перед началом процесса родственники погибших отказались говорить на болезненную для них тему. А вот родных подсудимой на первом судебном заседании не было.Когда гособвинитель Владимир Федянин читал обвинительное заключение, мама и тётя не смогли сдержать слез: Анастасию убили 14 ударами ножа в лицо, шею, грудь и живот (половина ранений были смертельными), а трёхлетнюю Надю - 19 ударами клинка.