Происшествия

33 минуты назад

Убийца подруги и ее трехлетней дочери предстала перед судом

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#убийство
Убийца подруги и ее трехлетней дочери предстала перед судом

Маму с ребенком женщина искромсала ножом из-за зависти.

Сегодня в областном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела 21-летней Екатерины Вьюнченко, которую обвиняют сразу в нескольких преступлениях: в убийстве двух лиц с особой жестокостью (в т.ч. убийстве малолетнего ребенка), в совершении кражи и похищении документов. Примечательно, что сторону обвинения в суде представляет прокурор Липецкой области Константин Кожевников вместе с другим гособвинителем, Владимиром Федяниным.

Зарезанных жену и дочь вечером 28 октября прошлого года в квартире дома по улице Катукова обнаружил глава семьи, Никита Давиденко. Он же и вызвал на место преступления сотрудников полиции. Поквартирный обход дома не дал никаких результатов. Никто ничего не слышал, хотя во время кровавой бойни - с 20 до 21 часа - все были дома (очевидно, крики жертв заглушали звуки перфоратора - один из жителей подъезда занимался ремонтом).

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Зацепка в расследовании появилась, когда муж убитой рассказал правоохранителям, что у них в гостях была подруга жены, ее одноклассница Екатерина Вьюнченко (семья Давиденко-Степановых до переезда в Липецк раньше жила в Грязях). Сотрудники СУ СК РФ по Липецкой области и оперативники уголовного розыска УМВД РФ по Липецкой области сразу же стали отрабатывать версию убийства матери и дочери их знакомой. Об этом свидетельствовали несколько фактов. Во-первых, на телах погибших было множество ножевых ранений, что является типичным "женским" стилем совершения особо тяжких преступлений. Во-вторых, в квартире остались некоторые вещи подозреваемой - очевидно, та покидала ее в спешке. В-третьих, мобильный телефон подруги убитой внезапно замолчал. Уже 29 октября Екатерину Вьюнченко задержали на проспекте Победы: подозреваемую в двойном убийстве наряд ППС узнал по примете - у женщины была забинтована рука (бинт скрывал следы от порезов).

Задержанная призналась в убийстве и дала показания. Оказалось, что причиной преступления стала зависть. На допросе Екатерина Вьюнченко сказала, что у ее подруги Анастасии было все, а у нее - ничего. По результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемую в убийстве признали вменяемой.  

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По версии следствия, 28 октября 2017 года обвиняемая, находясь в гостях у своей знакомой, нанесла ей множественные ранения кухонным ножом, от которых потерпевшая скончалась. После этого она убила трехлетнюю дочь потерпевшей, похитила из квартиры имущество и документы хозяев квартиры и скрылась с места злодеяния.

Перед началом процесса родственники погибших отказались говорить на болезненную для них тему. А вот родных подсудимой на первом судебном заседании не было.

Когда гособвинитель Владимир Федянин читал обвинительное заключение, мама и тётя не смогли сдержать слез: Анастасию убили 14 ударами ножа в лицо, шею, грудь и живот (половина ранений были смертельными), а трёхлетнюю Надю - 19 ударами клинка.
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#убийство

Комментарии (8)

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Рамзан

2 минуты назад
На нож, * !!!
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ух

3 минуты назад
какую мордочку отела в СиЗо,щечки наливные, пухлые,ротик рабочий
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лето.

7 минут назад
Пожизненно!!!!! Одну в камеру,Чтоб сука жила и мучилась.
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гостья

11 минут назад
и таких еще называют человеком?????????????????????????
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В колонию

11 минут назад
Ее для пожизненных и пусть ябут ее по очереди хоть какая то польза будет
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косой

14 минут назад
че ее держать и кормить суку надо сразу в расход и так пенсионеры голодные
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= = =

15 минут назад
отправить ее в мужскую колонию,пусть Зека потешаться
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гость

22 минуты назад
Таких людей надо изолировать от общества.Если будем все мы от зависти резать, то просто бойня получится. Жаль конечно девочку, всю жизнь себе испортила,и две жизни загубила.Малышку жалко до слез.
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