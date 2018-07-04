26 минут назад
«Не можем понять, почему мы стали фигурантами уголовного дела!»
Руководитель одной из крупнейших строительных компаний Липецкой области, которую заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей, считает непонятной логику следствия.
Из постановления следует, что директор компании сообщил в налоговую инспекцию ложные сведения о своей работе с рядом контрагентов, уклонившись от выплаты 25,3 млн рублей налогов. В некоторых СМИ руководство «Теплосферы» уже обвинили в работе с фирмами-однодневками, заподозрив в финансовых махинациях с бюджетными средствами при строительстве объектов федеральной свободной экономической зоны «Липецк».
- «Теплосфера» имела с нами договорные отношения на основе контрактов на строительство, полученных этой компанией на основании прозрачных конкурсных процедур. У нас, как у заказчика, к «Теплосфере» вопросов нет. Это молодая компания, всегда исправно исполнявшая контракты. По качеству работ, по срокам к ним претензий нет. Мы знаем «Теплосферу» как добросовестного подрядчика. Кстати, мы уже закончили строительство инфраструктуры на грязинской площадке зоны. Эти работы обошлись нам в 12,8 миллиардов рублей, хотя на них выделялись 20 миллиардов. Мы сэкономили, то есть, с нашими подрядчиками, в том числе и с «Теплосферой», более семи миллиардов рублей, - прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» Максим Хаустов.
GOROD48 удалось пообщаться и с фигурантом уголовного дела, директором ООО «Теплосфера» Владиславом Солиловым.
- Не можем понять, почему мы стали фигурантами уголовного дела! Речь идет о якобы не уплаченных нашей организацией налогов на 25 миллионов рублей за три года, а ведь только в прошлом году «Теплосфера» заплатила в бюджет порядка 150 млн рублей. При этом собственно у фискальных органов к «Теплосфере» нет никаких претензий. То есть уголовное дело родилось на основании неких данных оперативников областного управления МВД. Оно безосновательное и бездоказательное!
Владислав Солилов говорит, что нет никакого смысла скрыть от налогов 25 миллионов для организации, имеющей солидную репутацию в промышленном строительстве. По мнению руководителя, его организация просто стала жертвой обстоятельств: «Мы не понимаем, откуда такой ажиотаж? Складывается ощущение, что кто-то пытается задавить одну из лучших строительных компаний региона, фактически, лидера в промышленном строительстве».
ООО «Теплосфера» действует с 2005 года. Уставный капитал компании - 100 тысяч рублей. Основные виды деятельности - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Совладельцы компании - Алексей Гуськов (51%) и директор Владислав Солилов (49%). С ОЭЗ ППТ «Липецк», по данным «СПАРК-Интерфакс», компания в 2014-2017 годах заключили несколько контрактов на 966 млн рублей.
- На территории ОЭЗ «Липецк» мы построили множество объектов инженерной инфраструктуры, разных сооружений и объектов. Мы работали с резидентами из Германии, Италии, Голландии, Швейцарии, США. Зачем нам рисковать своей репутацией? - говорит директор организации, заподозренной в уклонении от уплаты налогов.
По мнению Владислава Солилова, уголовное дело возбуждено по недостаточно проверенным данным, решение необъективно, позиция сотрудников компании в полном объеме на стадии проверки не выяснялась и не была учтена. Утверждение об умышленном характере действий руководства компании не основано на материалах проверки, поэтому можно говорить о поспешно принятом следствием решении о возбуждении дела. Где акты сверок? Где экспертизы?
- В результате возбуждения уголовного вокруг компании создан негативный фон. Вместе с тем, если бы следственные органы приняли все меры для установления имеющих значение обстоятельств на стадии доследственной проверки, стало бы очевидным отсутствие у компании связи с неблагонадежными контрагентами. Теперь данные обстоятельства предстоит исследовать уже в рамках возбужденного уголовного дела. А в силу всего уже сказанного, мы уже несем репутационных потери независимо от результатов расследования, - говорит Владислав Солилов.
- Возможно, какие-то претензии правоохранительных органов связаны с действиями наших многочисленных контрагентов. У нас их - более пятисот. Только в 2017 году мы, как генподрядная организация, привлекли к работе порядка 30 субподрядных организаций, в которых работают 1500 человек! Возможно, к большому для нас сожалению, какие-то из них не корректно рассчитались с ФНС по налогам. И даже при всем при том мы готовы возместить сумму не уплаченных налогов в бюджет, если к нам обратятся налоговики с соответствующими претензиями. Понятно, что все 500 контрагентов проверить тяжело. А мы - вот, на виду! - резюмирует директор организации, ставшей фигурантом уголовного дела.
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