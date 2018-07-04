Руководитель одной из крупнейших строительных компаний Липецкой области, которую заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей, считает непонятной логику следствия.

Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов») в отношении руководителя ООО «Теплосфера» Владислава Солилова.



Из постановления следует, что директор компании сообщил в налоговую инспекцию ложные сведения о своей работе с рядом контрагентов, уклонившись от выплаты 25,3 млн рублей налогов. В некоторых СМИ руководство «Теплосферы» уже обвинили в работе с фирмами-однодневками, заподозрив в финансовых махинациях с бюджетными средствами при строительстве объектов федеральной свободной экономической зоны «Липецк».



- «Теплосфера» имела с нами договорные отношения на основе контрактов на строительство, полученных этой компанией на основании прозрачных конкурсных процедур. У нас, как у заказчика, к «Теплосфере» вопросов нет. Это молодая компания, всегда исправно исполнявшая контракты. По качеству работ, по срокам к ним претензий нет. Мы знаем «Теплосферу» как добросовестного подрядчика. Кстати, мы уже закончили строительство инфраструктуры на грязинской площадке зоны. Эти работы обошлись нам в 12,8 миллиардов рублей, хотя на них выделялись 20 миллиардов. Мы сэкономили, то есть, с нашими подрядчиками, в том числе и с «Теплосферой», более семи миллиардов рублей, - прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» Максим Хаустов.



GOROD48 удалось пообщаться и с фигурантом уголовного дела, директором ООО «Теплосфера» Владиславом Солиловым.



- Не можем понять, почему мы стали фигурантами уголовного дела! Речь идет о якобы не уплаченных нашей организацией налогов на 25 миллионов рублей за три года, а ведь только в прошлом году «Теплосфера» заплатила в бюджет порядка 150 млн рублей. При этом собственно у фискальных органов к «Теплосфере» нет никаких претензий. То есть уголовное дело родилось на основании неких данных оперативников областного управления МВД. Оно безосновательное и бездоказательное!



Владислав Солилов говорит, что нет никакого смысла скрыть от налогов 25 миллионов для организации, имеющей солидную репутацию в промышленном строительстве. По мнению руководителя, его организация просто стала жертвой обстоятельств: «Мы не понимаем, откуда такой ажиотаж? Складывается ощущение, что кто-то пытается задавить одну из лучших строительных компаний региона, фактически, лидера в промышленном строительстве».



ООО «Теплосфера» действует с 2005 года. Уставный капитал компании - 100 тысяч рублей. Основные виды деятельности - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Совладельцы компании - Алексей Гуськов (51%) и директор Владислав Солилов (49%). С ОЭЗ ППТ «Липецк», по данным «СПАРК-Интерфакс», компания в 2014-2017 годах заключили несколько контрактов на 966 млн рублей.



- На территории ОЭЗ «Липецк» мы построили множество объектов инженерной инфраструктуры, разных сооружений и объектов. Мы работали с резидентами из Германии, Италии, Голландии, Швейцарии, США. Зачем нам рисковать своей репутацией? - говорит директор организации, заподозренной в уклонении от уплаты налогов.



По мнению Владислава Солилова, уголовное дело возбуждено по недостаточно проверенным данным, решение необъективно, позиция сотрудников компании в полном объеме на стадии проверки не выяснялась и не была учтена. Утверждение об умышленном характере действий руководства компании не основано на материалах проверки, поэтому можно говорить о поспешно принятом следствием решении о возбуждении дела. Где акты сверок? Где экспертизы?



- В результате возбуждения уголовного вокруг компании создан негативный фон. Вместе с тем, если бы следственные органы приняли все меры для установления имеющих значение обстоятельств на стадии доследственной проверки, стало бы очевидным отсутствие у компании связи с неблагонадежными контрагентами. Теперь данные обстоятельства предстоит исследовать уже в рамках возбужденного уголовного дела. А в силу всего уже сказанного, мы уже несем репутационных потери независимо от результатов расследования, - говорит Владислав Солилов.



- Возможно, какие-то претензии правоохранительных органов связаны с действиями наших многочисленных контрагентов. У нас их - более пятисот. Только в 2017 году мы, как генподрядная организация, привлекли к работе порядка 30 субподрядных организаций, в которых работают 1500 человек! Возможно, к большому для нас сожалению, какие-то из них не корректно рассчитались с ФНС по налогам. И даже при всем при том мы готовы возместить сумму не уплаченных налогов в бюджет, если к нам обратятся налоговики с соответствующими претензиями. Понятно, что все 500 контрагентов проверить тяжело. А мы - вот, на виду! - резюмирует директор организации, ставшей фигурантом уголовного дела.