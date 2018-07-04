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Путин подписал закон о повышении госпошлин на загранпаспорт и права‍

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#Госпошлина #права #загранпаспорт
Путин подписал закон о повышении госпошлин на загранпаспорт и права‍

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, - передает ТАСС.

Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

Кроме того, поправками устанавливается новый вид государственной пошлины - за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей.

Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.
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#Госпошлина #права #загранпаспорт

Комментарии (1)

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Вера Борисовна

18 минут назад
А- й- да Путин,ай да Молодец!спасибо тебе за " хорошую жизнь"
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