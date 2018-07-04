сегодня, 07:08
Путин подписал закон о повышении госпошлин на загранпаспорт и права
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.
Кроме того, поправками устанавливается новый вид государственной пошлины - за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей.
Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.
Вера Борисовна