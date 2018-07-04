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сегодня, 07:05

В России выявили массовый недолив на АЗС

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#АЗС
В России выявили массовый недолив на АЗС

Федерация автовладельцев России провела проверку десятков АЗС специально разработанным методом определения недолива топлива на АЗС в режиме "тайного покупателя".

Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывает российских автомобилистов, - передает РИА-Новости.

"За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС", — говорится в сообщении.

Как заявляет ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%, однако названия этих АЗС в ФАР не привели.

В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, - подсчитали в ФАР.

Кроме того, согласно исследованию, на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента", — рассказали в ФАР.
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#АЗС

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