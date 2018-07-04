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В британском Солсбери два человека пострадали от неизвестного вещества

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#Солсбери #отравление #Дело Скрипаля
В британском Солсбери два человека пострадали от неизвестного вещества

Два человека в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.

Два человека находятся без сознания из-за того, что подверглись воздействию неизвестного вещества в британском городе Эймсбери, расположенном в 10 км к северу от Солсбери.

"Полиция Уилтшира сегодня вечером объявила о крупном инциденте. Существуют подозрения, что два человека могли подвергнуться воздействию неизвестного вещества в Эймсбери, - говорится в опубликованном в среду сообщении полиции графства Уилтшир. - Места, которые, как полагают, пострадавшие посещали перед тем, как они заболели, будут оцеплены на ночь в районе Эймсбери и Солсбери в качестве меры предосторожности".

По данным правоохранителей, вечером 30 июня мужчина и женщина 40 лет были найдены без сознания с своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери, оба находятся в критическом состоянии.

В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие. Отмечается, что речь пока не идет о совершении преступления. Полиция расследует инцидент.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.
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#Солсбери #отравление #Дело Скрипаля

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