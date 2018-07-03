Общество

52 минуты назад

Потребительская корзина в Липецкой области – самая дешевая в ЦФО, и цены продолжают снижаться

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#Цены #потребительская корзина
Потребительская корзина в Липецкой области – самая дешевая в ЦФО, и цены продолжают снижаться

Статистика вновь показала, что "жить стало лучше и веселее".

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области вновь привело обнадеживающие цифры: стоимость потребительской корзины в нашем регионе самая низкая в ЦФО, а цены на некоторые виды продуктов продолжают падать.

Согласно приведенным данным, стоимость потребительской корзины, в которую входят основные продукты питания, в Липецкой области составляет 3 969 рублей 88 копеек. Это на 870,45 руб. меньше, чем в среднем ЦФО и на 700,68 руб. меньше, чем в среднем в России. Более того, потребительская корзина в июне этого года именно в нашем регионе была самой дешевой в Центральном федеральном округе, а в России занимала 2-е место.

При этом в регионе продолжили снижаться цены: на сахар – от 2,9 до 5,4 %, пшеничную муку – от 4,4 до 6%, белокочанную капусту - от 8,3 до 13%.

Вместе с тем отмечен рост цен на мороженную курице, пшено, столовую морковь.

Словом, жизнь становится все привольнее, странно, что почти никто этого не замечает.

Фото www.nm45.ru

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#Цены #потребительская корзина

Комментарии (7)

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Свободный рынок

6 минут назад
Не волнуйтесь, я все отрегулирую
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rukalip

6 минут назад
пишите исчо, А какие претензии к СМИ у тебя, клоун?
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пишите исчо

10 минут назад
поржём))) Ганс Христиан Андерсен ребёнок просто по сравнению с местными СМИ и статистикой....
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Гость

24 минуты назад
А что же про зарплаты умалчивает? В Липецке самые низкие зарплаты черноземья.
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как же

27 минут назад
сказочники надоели... да это не сказочники а педерасты....
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Отличница

39 минут назад
Да-да, только в магазине с тысячей уже делать нечего.
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Витек

40 минут назад
Даже не смешно, потому что грустно.
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