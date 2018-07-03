Потребительская корзина в Липецкой области – самая дешевая в ЦФО, и цены продолжают снижаться

Статистика вновь показала, что "жить стало лучше и веселее".

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области вновь привело обнадеживающие цифры: стоимость потребительской корзины в нашем регионе самая низкая в ЦФО, а цены на некоторые виды продуктов продолжают падать.

Согласно приведенным данным, стоимость потребительской корзины, в которую входят основные продукты питания, в Липецкой области составляет 3 969 рублей 88 копеек. Это на 870,45 руб. меньше, чем в среднем ЦФО и на 700,68 руб. меньше, чем в среднем в России. Более того, потребительская корзина в июне этого года именно в нашем регионе была самой дешевой в Центральном федеральном округе, а в России занимала 2-е место.

При этом в регионе продолжили снижаться цены: на сахар – от 2,9 до 5,4 %, пшеничную муку – от 4,4 до 6%, белокочанную капусту - от 8,3 до 13%.

Вместе с тем отмечен рост цен на мороженную курице, пшено, столовую морковь.

Словом, жизнь становится все привольнее, странно, что почти никто этого не замечает.



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