52 минуты назад
Потребительская корзина в Липецкой области – самая дешевая в ЦФО, и цены продолжают снижаться
Статистика вновь показала, что "жить стало лучше и веселее".
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области вновь привело обнадеживающие цифры: стоимость потребительской корзины в нашем регионе самая низкая в ЦФО, а цены на некоторые виды продуктов продолжают падать.
Согласно приведенным данным, стоимость потребительской корзины, в которую входят основные продукты питания, в Липецкой области составляет 3 969 рублей 88 копеек. Это на 870,45 руб. меньше, чем в среднем ЦФО и на 700,68 руб. меньше, чем в среднем в России. Более того, потребительская корзина в июне этого года именно в нашем регионе была самой дешевой в Центральном федеральном округе, а в России занимала 2-е место.
При этом в регионе продолжили снижаться цены: на сахар – от 2,9 до 5,4 %, пшеничную муку – от 4,4 до 6%, белокочанную капусту - от 8,3 до 13%.
Вместе с тем отмечен рост цен на мороженную курице, пшено, столовую морковь.
Словом, жизнь становится все привольнее, странно, что почти никто этого не замечает.
Фото www.nm45.ru
Свободный рынок
rukalip
пишите исчо
Гость
как же
Отличница
Витек