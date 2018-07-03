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Липецкая вечЁрка: неправильный арест, молчание врачей и неожиданное богатство семей
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 3 июля.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет молчания главного врача больницы. В городской детской больнице Ельца, в ведении которой находится поликлиника, где 26 июня умер шестимесячный ребенок, отказываются общаться с прессой по поводу происшествия. Как сообщила GOROD48 главный врач учреждения здравоохранения Галина Кузнецова, все сведения уже переданы в елецкий отдел Следственного комитета и в управление здравоохранения Липецкой области. Больше елецким медикам добавить нечего.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме признанного незаконным ареста бывшего директора ЛИКа. Определением президиума Московского городского суда постановление Басманного районного суда от 20 июля 2017 года об избрании в отношении обвиняемого Валерия Клевцова ареста как меры пресечения и апелляционное постановление Московского городского суда от 6 сентября 2017 года, оставившего его в силе, признаны незаконными и отменены.
Горячо в комментариях к новости о том, что семье с одним ребенком нужно копить на квартиру менее пяти лет. Липецкие семьи оказались в топ-30 регионов по доступности жилья. Если в начале прошлого года ячейке семье ребенком пришлось бы копить на собственную жилплощадь 5,8 года, то теперь срок сократился до 4,9 года. При этом средняя стоимость квартиры в 54 квадратных метра в Липецкой области составила 2,1 млн рублей.
Между тем, особо импонируют читателям истории горожан. С началом июля в Липецке подорожал проезд в общественном транспорте, поднялась стоимость коммунальных услуг. Мы спросили липчан, какое из повышений сильнее отразилось на их расходах.