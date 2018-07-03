Общество

сегодня, 18:25

Гимн Липецка выберут на конкурсной основе

8 268
#гимн #День города
Гимн Липецка выберут на конкурсной основе

В преддверии 315-летия Липецка мэрия объявляет конкурс на лучший проект гимна о городе
К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и другие творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации и граждане.

Как сообщает пресс-служба мэрии, заявки будут приниматься до 2 сентября по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 1, кабинет №110, или по электронной почте e-mail: kultura@cominfo.lipetsk.ru (с пометкой    «Гимн Липецка»). Работы необходимо приносить в следующем виде: аудиозапись на CD-носителе и напечатанный нотный текст на бумажном носителе. Текстовая часть проекта должна представлять собой стихотворное произведение, состоящее из 12-16 строк (3-4 строфы) и припева. Дополнительную информацию  можно получить по тел. 23-96-10, 23-96-13 или в Положении.

Оценивать работы будет специальная конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители администрации Липецка, депутаты горсовета, общественные деятели, представители творческой интеллигенции. В первую очередь члены комиссии обратят внимание на поэтический уровень, отражение истории города и его индивидуальности, легкую запоминаемость. Итоги первого этапа подведут до 23 сентября.

С 24 сентября по 14 октября на официальном сайте администрации Липецка пройдет интернет-голосование за отобранные варианты гимна. После проведения голосования лучший из них будет направлен в Липецкий городской Совет депутатов на рассмотрение и утверждение в качестве Гимна города.


8 268
#гимн #День города

Комментарии (8)

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Иван

2 минуты назад
... и Гулевский великий нам путь озарил...
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Гостья

11 минут назад
Союз нерушимый,районов великих,навеки сплотила тербунская Русь.
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Житель района

17 минут назад
Олег, да, сквер на ул. Неделина, дом 15, следующий 15-а (с желтым торцом)
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Олег

25 минут назад
123, похоже на сквер на ул. Неделина. Тоже удивился этому нетипичному виду города)
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гимн

27 минут назад
Нет у нас достойных гимнюков, не одно десятилетие пытаемся...
ответить

нам уже

41 минуту назад
несколько лет "поют"...хватит....
ответить

123

53 минуты назад
Что за место на фото?
ответить

Гимн Липецка

54 минуты назад
Подайте Христа ради...
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