Гимн Липецка выберут на конкурсной основе

В преддверии 315-летия Липецка мэрия объявляет конкурс на лучший проект гимна о городе

К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и другие творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации и граждане.





Оценивать работы будет специальная конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители администрации Липецка, депутаты горсовета, общественные деятели, представители творческой интеллигенции. В первую очередь члены комиссии обратят внимание на поэтический уровень, отражение истории города и его индивидуальности, легкую запоминаемость. Итоги первого этапа подведут до 23 сентября.



С 24 сентября по 14 октября на официальном сайте администрации Липецка пройдет интернет-голосование за отобранные варианты гимна. После проведения голосования лучший из них будет направлен в Липецкий городской Совет депутатов на рассмотрение и утверждение в качестве Гимна города.





Как сообщает пресс-служба мэрии, заявки будут приниматься до 2 сентября по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 1, кабинет №110, или по электронной почте e-mail: kultura@cominfo.lipetsk.ru (с пометкой «Гимн Липецка»). Работы необходимо приносить в следующем виде: аудиозапись на CD-носителе и напечатанный нотный текст на бумажном носителе. Текстовая часть проекта должна представлять собой стихотворное произведение, состоящее из 12-16 строк (3-4 строфы) и припева. Дополнительную информацию можно получить по тел. 23-96-10, 23-96-13 или в Положении.Оценивать работы будет специальная конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители администрации Липецка, депутаты горсовета, общественные деятели, представители творческой интеллигенции. В первую очередь члены комиссии обратят внимание на поэтический уровень, отражение истории города и его индивидуальности, легкую запоминаемость. Итоги первого этапа подведут до 23 сентября.С 24 сентября по 14 октября на официальном сайте администрации Липецка пройдет интернет-голосование за отобранные варианты гимна. После проведения голосования лучший из них будет направлен в Липецкий городской Совет депутатов на рассмотрение и утверждение в качестве Гимна города.