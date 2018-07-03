сегодня, 18:25
Гимн Липецка выберут на конкурсной основе
В преддверии 315-летия Липецка мэрия объявляет конкурс на лучший проект гимна о городе
К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и другие творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации и граждане.
Оценивать работы будет специальная конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители администрации Липецка, депутаты горсовета, общественные деятели, представители творческой интеллигенции. В первую очередь члены комиссии обратят внимание на поэтический уровень, отражение истории города и его индивидуальности, легкую запоминаемость. Итоги первого этапа подведут до 23 сентября.
С 24 сентября по 14 октября на официальном сайте администрации Липецка пройдет интернет-голосование за отобранные варианты гимна. После проведения голосования лучший из них будет направлен в Липецкий городской Совет депутатов на рассмотрение и утверждение в качестве Гимна города.
Иван
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Житель района
Олег
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Гимн Липецка