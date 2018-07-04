Doka запустит производство опалубки в следующем году

3 июля состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание завода по производству опалубки Doka в ОЭЗ «Липецк». Объем инвестиций со стороны австрийской компании Doka GmbH в строительство российского завода в Липецкой области составит около 500 млн. рублей (7 млн. евро). Филиал в Липецке станет первой производственной площадкой австрийского концерна за пределами Евросоюза.

Завод Doka расположится на площади в 6 га. На производственных площадях в 3 500 м² Doka будет производить опалубку для России и других рынков со схожими требованиями. Через два года объём производства вырастет до 67 500 м².

Строительство начнётся уже в июле, работы будут выполнять преимущественно местные подрядчики. А в 2019 году предприятие планирует выпустить первую партию продукции. Здесь будут организованы 40 рабочих мест, затем их число вырастет до 60.

В официальной части церемонии приняли участие представители австрийской компании, администрации Липецкой области, особой экономической зоны «Липецк».



«Doka видит значительный потенциал российского рынка опалубки, поэтому впервые за 150-летнюю историю нашей компании мы организуем производство специально для клиентов на одном конкретном рынке и ожидаем значительного роста конкурентоспособности нашей компании в России. Решение приступить к строительству производства именно в Липецкой области было обусловлено географическими и логистическими особенностями региона. Здесь созданы благоприятные инфраструктурные и экономические условия для реализации нового инвестиционного проекта по производству опалубки. Не менее значима и важна для нас поддержка руководства Липецкой области и ОЭЗ «Липецк», - говорит Людвиг Пекарек, директор по производству и развитию компании Doka.

Выступая на церемонии закладки первого камня будущего предприятия, заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров отметил: «Хочу поблагодарить австрийских партнеров, что важнейшую площадку своего развития в России выбрали именно в нашем регионе. Надеюсь, закладка первого камня станет не просто началом строительства новой площадки, но и камнем в развитии новой истории компании Doka в России». Он также пообещал, что Липецкая область окажет необходимую поддержку и содействие в реализации инвестиционного проекта австрийских партнеров.

«Почти год назад мы презентовали проект на ОЭЗ «Липецк», его поддержали и в администрациях региона и областного центра, и непосредственно в ОЭЗ. За это время компания провела большую работу, и сегодня я рад сказать: заводу — быть! Уверен, что наша профессиональная проектная команда сделает всё возможное для качественного и своевременного строительства завода по производству опалубочных систем под маркой Doka, а также будет поддерживать высокое качество продукции в соответствии со стандартами Doka», – говорит Александр Тариков, генеральный директор Doka Липецк.

Генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев также выразил благодарность австрийскому концерну за выбор нашего региона в качестве первой производственной базы в России.



Компания Doka является частью традиционного семейного австрийского концерна Umdasch Group, основанного в 1868 году. Сегодня она входит в число мировых лидеров в области разработки, производства и продажи опалубочной техники для всех сфер строительства. По словам Людвига Пекарека «концерн, инвестируя в проект строительства завода в России, ставит перед собой задачу упрочить позиции на этом перспективном рынке и заложить надежную основу для дальнейшего системного развития компании».



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