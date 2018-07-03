Происшествия

сегодня, 16:32

Охранник элитного дома позарился на телевизор «Рубин»

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#кража
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Охранник элитного дома позарился на телевизор «Рубин»

Мужчина прихватил сковородку и ложки.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении охранника элитного дома в Москве. В нашем регионе VIP-сторож обокрал гараж и квартиру.

Как установил суд, первое преступление произошло в прошлом декабре. Мужчина украл из жилого дома телевизор «Рубин 55М09(Т)-1», сковородку, по паре ложек и салатниц, кастрюлю и электродвигатель для точила. С имуществом на сумму 4 289 рублей злоумышленник скрылся.

На этом криминальная биография охранника элитного московского дома не завершается. Вторая кража была совершена с незаконным проникновением в жилище. 2 января 2018 года мужчина смог пробраться в гараж частного дома, а там нашел ключ от двери, ведущей в жилые комнаты. Оттуда преступник украл пылесос стоимостью 1 667 рублей.

Суд учел, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, с его слов имеет гражданскую жену и ребенка 2016 года рождения, но живет с матерью-инвалидом. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, семейные обстоятельства.

Суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения. Его наказали годом и одним месяцем условного срока с испытательным сроком в два года. VIP-сторожа освободили из-под стражи в зале суда.
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#кража
1

Комментарии (1)

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Мотя

27 минут назад
Шельма знал, что в старых транзисторных телевизорах нет вайфая, которые облучают и приводят к раку. У меня стоит старенький телевизор, но мы его не смотрим, чтобы не попасть под гипноз СМИ. А предпочитаем узнавать новости из любимого портала Г48, который поему-то на ночь меня блокирует, боясь, что я напишу про кошачью токсоплазму.
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