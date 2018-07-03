Охранник элитного дома позарился на телевизор «Рубин»

Мужчина прихватил сковородку и ложки.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении охранника элитного дома в Москве. В нашем регионе VIP-сторож обокрал гараж и квартиру.



Как установил суд, первое преступление произошло в прошлом декабре. Мужчина украл из жилого дома телевизор «Рубин 55М09(Т)-1», сковородку, по паре ложек и салатниц, кастрюлю и электродвигатель для точила. С имуществом на сумму 4 289 рублей злоумышленник скрылся.



На этом криминальная биография охранника элитного московского дома не завершается. Вторая кража была совершена с незаконным проникновением в жилище. 2 января 2018 года мужчина смог пробраться в гараж частного дома, а там нашел ключ от двери, ведущей в жилые комнаты. Оттуда преступник украл пылесос стоимостью 1 667 рублей.



Суд учел, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, с его слов имеет гражданскую жену и ребенка 2016 года рождения, но живет с матерью-инвалидом. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, семейные обстоятельства.



Суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения. Его наказали годом и одним месяцем условного срока с испытательным сроком в два года. VIP-сторожа освободили из-под стражи в зале суда.