Общество

32 минуты назад

Пропавшая печень обошлась в 30 000 рублей

1 491
#просрочка #штраф #торговля
Пропавшая печень обошлась в 30 000 рублей

Вместе с субпродуктами на прилавке нашли просроченные молочные продукты.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску прокурора Долгоруковского района в адрес индивидуального предпринимателя. В магазине местного бизнесмена проверка нашла просроченные товары.

Как указано в материалах суда, в конце мая в прокуратуру из полиции поступил сигнал о реализации продуктов с истекшим сроком годности в магазине села Жерновое. Люди в погонах нашли на витринах торговой точки куриную печень, срок годности которой истек в прошлом декабре, отжившие свое сметану и творог. Все эти товары должны были уже давно списать и убрать с реализации. Суд посчитал, что такое бездействие предпринимателя несет потенциальную угрозу жизни и здоровью потребителей, нарушен технический регламент, была вероятность массового отравления людей.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Предпринимателю выписан штраф в 30 000 рублей. Бизнесмен может или оплатить его, или оспорить решение суда в Воронеже.
1 491
#просрочка #штраф #торговля

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

В гавносетях

9 минут назад
Параши валом при миллиардном обороте тридцатка это херь
ответить

Еще в рубрике

«Дерево! Дети! Вонь!»
#мусор
2
«Дерево! Дети! Вонь!»

44 минуты назад

Общество
Липецкая пенсионерка стала банкротом
#банкрот #пенсионеры #кредит
1
Липецкая пенсионерка стала банкротом

сегодня, 15:21

Общество
Птицефабрика выплатит пострадавшему на производстве работнику 150 тысяч рублей
#несчастный случай #техника безопасности
Птицефабрика выплатит пострадавшему на производстве работнику 150 тысяч рублей

сегодня, 15:00

Общество
Задержан еще один причастный к убийству липецкого летчика Олега Пешкова
#Олег Пешков
Задержан еще один причастный к убийству липецкого летчика Олега Пешкова

сегодня, 14:24

Общество
Липецкий предприниматель заплатит полмиллиона рублей за незаконную торговлю алкоголем
#Контрафакт #алкоголь
1
Липецкий предприниматель заплатит полмиллиона рублей за незаконную торговлю алкоголем

сегодня, 13:50

Общество
Главврач больницы отказалась комментировать смерть маленького пациента
#смерть ребенка
22
Главврач больницы отказалась комментировать смерть маленького пациента

сегодня, 13:35

Общество