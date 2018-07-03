Пропавшая печень обошлась в 30 000 рублей

Вместе с субпродуктами на прилавке нашли просроченные молочные продукты.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску прокурора Долгоруковского района в адрес индивидуального предпринимателя. В магазине местного бизнесмена проверка нашла просроченные товары.



Как указано в материалах суда, в конце мая в прокуратуру из полиции поступил сигнал о реализации продуктов с истекшим сроком годности в магазине села Жерновое. Люди в погонах нашли на витринах торговой точки куриную печень, срок годности которой истек в прошлом декабре, отжившие свое сметану и творог. Все эти товары должны были уже давно списать и убрать с реализации. Суд посчитал, что такое бездействие предпринимателя несет потенциальную угрозу жизни и здоровью потребителей, нарушен технический регламент, была вероятность массового отравления людей.



Суд удовлетворил иск прокуратуры. Предпринимателю выписан штраф в 30 000 рублей. Бизнесмен может или оплатить его, или оспорить решение суда в Воронеже.