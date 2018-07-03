Жильцы домов по улицам Советской и Первомайской не могут найти консенсус по поводу размещения в общем дворе контейнерной площадки.

Конфликт жильцов домов по улице Советской, 27 и 33 и Первомайской, 38 с администрацией Липецка начался в мае, когда люди провели «народный сход» против намерения городского департамента ЖКХ перенести с обочины улицы Первомайской контейнерную площадку для сбора мусора во двор дома №33. Тогда жильцы возмутились тем, что она появится напротив подъездов рядом с детской площадкой.- Кому она тут мешала, эта площадка? Она стояла у торца дома, не под окнами. Нам всем было удобно выбрасывать туда мусор. А сейчас контейнеры хотят поставить напротив подъезда рядом с детской площадкой! - возмущались жильцы.Возмущение людей понять можно. Но можно понять и желание мэрии сделать красиво всем. В частности, благоустроить центр города, убрав за так называемые «красные линии» - условные границы территорий общего пользования, под которыми расположены инженерные сети и коммуникации, а над ними - линии электропередач, связи, освещения. В мэрии объявили войну мозолящим глаза киоскам и ларькам, а также мусорным бакам, отнюдь не украшающим общественное пространство, и в зону военных действий попали мирные жители с улиц Первомайской и Советской.Департамент ЖКХ мэрии обязал управляющую компанию «ЛУК» убрать от дороги на улице Первомайской контейнеры для сбора ТКО во дворы. С жильцами домов по этому поводу в мае встречался лично председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин и, кажется, нашел взаимопонимание. Чиновник пообещал, что в следующем году дворы их домов могут попасть в федеральную программу благоустройства, а пока предложил потерпеть соседство с мусорными баками.УК «ЛУК» сделало крытую асфальтированную площадку под установку мусорных контейнеров у дома №33, но такое решение не устроило некоторых жильцов.- Посмотрите! Дерево! Дети! Вонь! - жительница дома №27 Елена Барон эмоционально показывает на то, что получилось.А получилась контейнерная площадка не по ГОСТу: менее, чем в 20 метрах от стены жилого дома. Сразу же за ней - детская площадка! Не желая терпеть такого соседства, люди выкатили мусорные контейнеры на улицу Первомайскую. Прямо к будущему тротуару. А пустую уже контейнерную площадку расторопные автовладельцы сделали парковкой.Пока общественники и не представившаяся GOROD48 представительница УК «ЛУК» препираются насчет того, куда переместить площадку, на место конфликта прибыл заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Александр Ковалев. Обмерив двор шагами и рулеткой, жильцы и чиновник сошлись на том, что мусорные баки можно поставить прямо у ограждения являющей собой жалкое зрелище спортивной площадки.На том, как говорится, и порешили. Но один вопрос все же остался. Если контейнерная площадка переедет под окна другого дома, не возмутятся ли потом их жители?