сегодня, 14:41
На Украине отреагировали на новые названия воинских частей РФ
Указы президента России Владимира Путина о присвоении почетных наименований одиннадцати военным частям российской армии являются ни чем иным, как «претензиями на земли других народов».
Накануне Владимир Путин распорядился присвоить нескольким подразделениям российской армии почетные звания. Части получили названия в честь тех мест, где их предшественники отличились во время Великой Отечественной войны, в том числе — украинских, белорусских и польских городов.
Так, в соответствии с указами, которые опубликованы на официальном сайте правовой информации, 150-я мотострелковая дивизия получила почетное наименование "Идрицко-Берлинская". Теперь ее полное наименование: 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия.
Входящий в 150-ю дивизию 381-й артиллерийский полк, сформированный 1 декабря 2017 года, теперь называется 381-м гвардейским артиллерийским Варшавским Краснознаменным орденов Суворова и Кутузова полком.
Как сообщили в Минобороны, он стал преемником 381-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
Еще одна часть 150-й дивизии — 933-й зенитный ракетный полк — стала теперь 933-м зенитным ракетным Верхнеднепровским Краснознаменным ордена Александра Невского полком; 102-й мотострелковый полк назвали 102-м мотострелковым Слонимско-Померанским Краснознаменным орденов Суворова и Кутузова полком, а 68-й танковый полк — гвардейским Житомирско-Берлинским.
Сто сорок второй мотострелковой дивизии присвоили почетное наименование "гвардейская Ельнинская", а входящему в ее состав 856-му самоходному артиллерийскому полку, воссозданному в 2016-м, присвоили наименование "гвардейский Кобринский".
Девяностая танковая дивизия теперь называется "90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия". Она наследница существовавшей с 1941 по 1997 год 90-й гвардейской стрелковой дивизии.
Входящие в ее состав шестой танковый полк и 400-й самоходный артиллерийский полк также получили почетные наименования. Теперь они называются "Шестой гвардейский танковый Львовский ордена Ленина" и "400-й самоходный артиллерийский Трансильванский" полки.
Новое название 163-го танкового полка теперь звучит так: "163-й гвардейский танковый Нежинский ордена Красной звезды полк".
В указах отмечается, что почетные наименования присвоены "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".
Присвоение российским воинским частям почетных наименований вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Некоторые украинские политики считают, что такие действия говорят "о планах по захвату страны".
Украинское Минобороны призналось, что оказалось в замешательстве.
"Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. <…> Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", — подчеркнули военные.
А представитель Радикальной партии заявил, что его пугает решение российского президента. Он предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае, "если начнется полномасштабное вторжение".
Начальник Генштаба Виктор Муженко утверждает, что это "четкий сигнал Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме". Об этом он написал в Facebook.
Заодно он обвинил Россию в том, что она следует давней традиции "воровать чужую историю и славу". Кроме того, считает Муженко, решения Путина — это "маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения".
Кроме того, Муженко заявил, что подписал приказ о декоммунизации в армии. Приказом утверждена инструкция, которая должна быть доведена до каждой воинской части.
Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним уже переименованы множество городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Украинские власти уже ввели ряд новшеств в армии, направленных на то, чтобы исключить всякую связь с советской историей и соответственно — с Россией.
Как заявлял президент Петр Порошенко, у Украины и России не должно быть общих военных праздников. Так, он уже перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября, День пограничника — с 28 мая на 30 апреля, а День морской пехоты — с 27 ноября на 23 мая. Кроме того, он переименовал воздушно-десантные войска в десантно-штурмовые и изменил цвет беретов — вместо голубых десантники получили бордовые, в соответствии со стандартами НАТО. Поменялся цвет беретов и у морских пехотинцев — вместо черных они стали цвета морской волны.
Эти нововведения военные встречают неохотно и часто критикуют. Например, бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты отказались менять береты и вышли на парад в привычных черных. Сообщалось, что на следующий день их уволили в запас.
Реакцию Киева на присовоение почетных наименований российским военным частям прокомментировал кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов.
По его мнению, украинские политики и военные оказались в растерянности.
"Речь идет о том, что Киев должен каким-то образом реагировать на присвоение подобных названий, но интерпретаций, кроме как очередных отсылок к "российской агрессии" и якобы намерению России вторгнуться на Украину, у них нет. Собственно говоря, эта своеобразная паранойя украинских властей, которые в любых действиях российского руководства видят проявление агрессии, это фирменный знак официального Киева", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Традиция давать почетные наименования воинским частям по местам боевой славы существует в России с начала XVIII века. Подобный обычай есть и в других странах, в том числе европейских.