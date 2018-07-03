Задержан еще один причастный к убийству липецкого летчика Олега Пешкова

В Грузии задержан один из соучастников убийства осенью 2015-го российского пилота Олега Пешкова.

Как сообщает Perevodika.ru со ссылкой на турецкую газету «Hurriyet Daily News», гражданин Турции, проходящий как подозреваемый по судебному делу об убийстве российского пилота в Сирии в 2015 году, был арестован в Грузии по обвинениям в создании преступной организации, нападениях, поджогах и шантаже.

По словам Главной прокуратуры Измира, Серкан Куртулуш играл ключевую роль в банде, которая базировалась в западно-турецкой провинции Измир и действовала в Стамбуле, Анкаре, Бурсе, Мугла, Артвине и Трабзоне.

В последние недели полиция, при проведении рейдов по всей Турции, задержала 49 человек. Полиция сообщила Интерполу, что Куртулуш скрылся и решил покинуть страну.

29 июня, после получения от Интерпола ордера на арест, грузинская полиция задержала Куртулуша в Тбилиси и отправила его в тюрьму города Рустави.

По словам турецких чиновников, Анкара направила в Грузию запрос о выдаче Куртулуша.

Куртулуш был среди 18 подозреваемых, которые предстали перед судом в Турции по обвинению в убийстве Олега Пешкова, пилота российского самолета, сбитого Турцией 24 ноября 2015 года.

Оба пилота сбитого самолета СУ-24 катапультировались и спускались на парашютах на сирийской стороне границы. Один из них был убит огнем с земли после катапультирования.

Главный подозреваемый, Альпарслан Челик, опубликовал видео, в котором он оправдывал убийство пилота тем, что пилот сбрасывал бомбы на туркоманов.

Челик, а также 17 других подозреваемых были осуждены 27-м уголовным судом первой инстанции Измира после того, как в ходе обысков, проведенных в марте 2016 года в их домах и транспортных средствах, у них были обнаружены пять автоматических винтовок, четыре пистолета и две рации.

Семь подозреваемых были приговорены к пяти годам тюремного заключения, включая Челика. Один был приговорен к 1,5 годам, а двое получили десять месяцев лишения свободы, а остальные, включая Куртулуша, были оправданы.

Как отмечает российский блогер Борис Рожин, на июль 2018 года судьба лиц причастных к убийству Пешкова сложилась следующим образом:

1. Челик и некоторые из соучастников убийства Пешкова сидят.

2. Премьер-министр Давутоглу заявлявший, что он лично отдал приказ сбить Су-24 и считает это правильным, вычищен из официальной политики Турции.

3. Пилоты сбившие Пешкова находятся под следствием по делу о государственном перевороте.

4. Командующий ВВС Турции, который отдавал непосредственную команду на атаку, сидит в тюрьме по делу об организации государственного переворота.

5. Эрдоган пусть и криво, но был вынужден принести извинения.

В целом, только Эрдоган более-менее вышел сухим из воды, у остальных дальнейшая жизнь не сложилась».