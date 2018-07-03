Происшествия

35 минут назад

Липчанин лишил магазин камер видеонаблюдения

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#кража #приговор
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Липчанин лишил магазин камер видеонаблюдения

Вор украл аппаратуру.

Левобережный районный суд Липецка в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного жителя Липецка. Мужчине вменили в ответственность две кражи и незаконное хранение боеприпасов. Ранее преступник был судим за воровство и грабеж.

Как установил суд, мужчина незаконно хранил и носил боеприпасы. В 2009 году мужчина в районе Силикатных озер, недалеко от стендово-стрелкового тира, нашел 11 патронов. Они были пригодны для стрельбы. Мужчина без регистрации боеприпасов до конца августа 2017 года хранил их у себя дома. А потом вышел с патронами на прогулку, где его остановили сотрудники полиции. Незаконное хранение было установлено при личном досмотре.

Кроме того, липчанин совершил две кражи. В начале октября 2017 года обокрал сетевой магазин. Он снял со здания две камеры видеонаблюдения. Ущерб составил 10 669 рублей 98 копеек. А в конце месяца он снял две аккумуляторные батареи «Тюмень 190А» с автомобиля КРАЗ-250. Ущерб оценили в 11 360 рублей. Преступнику удалось скрыться, но его вычислили по записям с камер наблюдения на стоянке.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям. По совокупности наказаний суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
343
#кража #приговор
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