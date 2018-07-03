Общество

50 минут назад

Липецкий предприниматель заплатит полмиллиона рублей за незаконную торговлю алкоголем

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#Контрафакт #алкоголь
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Липецкий предприниматель заплатит полмиллиона рублей за незаконную торговлю алкоголем

Суд вынес суровое наказание.

В Арбитражном суде Липецкой области завершилось рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 3 статьи 14.17 КоАП РФ по факту оборота алкогольной продукции без лицензии.

Как сообщили в управлении потребительского ранка и ценовой политики администрации Липецкой области, предприниматель продавал алкоголь в кафе «из-под полы». Когда же спиртное изъяли, что выяснилось, что часть пойла и вовсе была нелегальной.

В итоге суд вынес максимально наказание – штраф в 500 тысяч рублей. Такую суровость решения объяснили тем, что оборот алкогольной продукции находится под особым контролем государства.

Фото bryansku.ru


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#Контрафакт #алкоголь
1

Комментарии (1)

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в Голландии

38 минут назад
некурящим подросткам выплачивают 200 евро в месяц. Это на 80 евро больше - чем получает российский пенсионер, проработав всю жизнь. Браво! (нет слов)
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