Липецкий предприниматель заплатит полмиллиона рублей за незаконную торговлю алкоголем

Суд вынес суровое наказание.

В Арбитражном суде Липецкой области завершилось рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 3 статьи 14.17 КоАП РФ по факту оборота алкогольной продукции без лицензии.

Как сообщили в управлении потребительского ранка и ценовой политики администрации Липецкой области, предприниматель продавал алкоголь в кафе «из-под полы». Когда же спиртное изъяли, что выяснилось, что часть пойла и вовсе была нелегальной.

В итоге суд вынес максимально наказание – штраф в 500 тысяч рублей. Такую суровость решения объяснили тем, что оборот алкогольной продукции находится под особым контролем государства.



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