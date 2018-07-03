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Столичные пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно
С 1 августа 2018 года все пенсионеры Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить в пригородных поездах.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились о предоставлении права бесплатного проезда на электричках для пенсионеров столичного региона. Льгота начнет действовать с 1 августа 2018 года, - сообщает "Московский комсомолец".
На сайте правительства Москвы приводятся слова мэра Сергея Собянина: он подчеркнул, что пригородные электрички — это неотъемлемая часть и столичной системы транспорта. И поездки в Подмосковье по сути не отличаются от поездок по городу на метрополитене. Поэтому будет справедливо установить указанные льготы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что решение было принято совместно со столичным градоначальником, назвав поездки в область из Москвы и обратно крайне важными для всех граждан.
Приведен список иных категорий граждан, которые также будут наделены правом бесплатного проезда. Льгота коснется тех, кто воспитывает детей-инвалидов, почетных доноров, одного из родителей в семье многодетных, опекунов сирот, определенных категорий приемных родителей.
Отмечается, что правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 млн человек (1,2 миллиона - жители области, а 1,6 миллиона — москвичи).
На сайте правительства Москвы приводятся слова мэра Сергея Собянина: он подчеркнул, что пригородные электрички — это неотъемлемая часть и столичной системы транспорта. И поездки в Подмосковье по сути не отличаются от поездок по городу на метрополитене. Поэтому будет справедливо установить указанные льготы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что решение было принято совместно со столичным градоначальником, назвав поездки в область из Москвы и обратно крайне важными для всех граждан.
Приведен список иных категорий граждан, которые также будут наделены правом бесплатного проезда. Льгота коснется тех, кто воспитывает детей-инвалидов, почетных доноров, одного из родителей в семье многодетных, опекунов сирот, определенных категорий приемных родителей.
Отмечается, что правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 млн человек (1,2 миллиона - жители области, а 1,6 миллиона — москвичи).