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Названо место похорон актрисы Ольги Лозовой
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Солистку Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга Ольгу Лозовую предположительно похоронят на Смоленском кладбище.
Заслуженная артистка России Ольга Лозовая умерла в Петербурге на 47-м году жизни после продолжительной болезни.
Как отмечается в сообщении Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, Лозовая была любимицей публики и одной из самых ярких звезд. Ее коллеги рассказали, что актриса тяготела к созданию характерных ролей.
Также в театре отметили, что у нее было яркое чувство юмора.
"Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом — такой она была и останется в памяти друзей и коллег", — отмечается в сообщении.
Предположительно, Лозовую похоронят на Смоленском кладбище, но точное место и дата станут точно известны во вторник, рассказал Пятому каналу генеральный директор Театра Музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.
Свои соболезнования родным, близким и друзьям в связи со смертью Лозовой выразил городской комитет по культуре.
"Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей петербургскую культуру", — говорится в сообщении.
Как рассказала РИА-Новости ведущая актриса Московского театра оперетты, заслуженная артистка России Жанна Жерде, Ольга Лозовая была великолепной, очень органичной актрисой.
"Я видела ее в нескольких спектаклях, но лично знакомы мы не были. Мои глубокие соболезнования ее родным и близким", — сказала она.
Соболезнования в связи с утратой также выразил театральный режиссер Вячеслав Цюпа.
В беседе с RT он рассказал, что часто у актеров разделяются умения — есть хороший голос, но отсутствует сопереживание.
"Оля была замечательной Стасси в спектакле "Сильва", поставленном в Ленинградском театре музыкальной комедии", — сказал Цюпа.
Он напомнил, что Лозовую приглашали вместе с Иваном Корытовым в Красноярск на парный концерт. "Они показали удивительную программу и расшевелили весь зрительный зал. Все смотрели на этот мастер-класс", — добавил он.
Ольга Лозовая родилась в 1972 году в Саратовской области, в городе Энгельс. Служила в Волгоградском театре музыкальной комедии, в Томском музыкальном театре. В 1999 году ее приняли в Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, где она стала одной из ведущих актрис труппы.
Как отмечается в сообщении Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, Лозовая была любимицей публики и одной из самых ярких звезд. Ее коллеги рассказали, что актриса тяготела к созданию характерных ролей.
Также в театре отметили, что у нее было яркое чувство юмора.
"Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом — такой она была и останется в памяти друзей и коллег", — отмечается в сообщении.
Предположительно, Лозовую похоронят на Смоленском кладбище, но точное место и дата станут точно известны во вторник, рассказал Пятому каналу генеральный директор Театра Музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.
Свои соболезнования родным, близким и друзьям в связи со смертью Лозовой выразил городской комитет по культуре.
"Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей петербургскую культуру", — говорится в сообщении.
Как рассказала РИА-Новости ведущая актриса Московского театра оперетты, заслуженная артистка России Жанна Жерде, Ольга Лозовая была великолепной, очень органичной актрисой.
"Я видела ее в нескольких спектаклях, но лично знакомы мы не были. Мои глубокие соболезнования ее родным и близким", — сказала она.
Соболезнования в связи с утратой также выразил театральный режиссер Вячеслав Цюпа.
В беседе с RT он рассказал, что часто у актеров разделяются умения — есть хороший голос, но отсутствует сопереживание.
"Оля была замечательной Стасси в спектакле "Сильва", поставленном в Ленинградском театре музыкальной комедии", — сказал Цюпа.
Он напомнил, что Лозовую приглашали вместе с Иваном Корытовым в Красноярск на парный концерт. "Они показали удивительную программу и расшевелили весь зрительный зал. Все смотрели на этот мастер-класс", — добавил он.
Ольга Лозовая родилась в 1972 году в Саратовской области, в городе Энгельс. Служила в Волгоградском театре музыкальной комедии, в Томском музыкальном театре. В 1999 году ее приняли в Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, где она стала одной из ведущих актрис труппы.
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