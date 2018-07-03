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Коммунальную технику предложили оборудовать датчиками ГЛОНАСС

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#ГЛОНАСС
Коммунальную технику предложили оборудовать датчиками ГЛОНАСС

Центр стратегических разработок (ЦСР) выступил с инициативой об обязательном оборудовании системой ГЛОНАСС всех машин коммунальных служб муниципальных образований. 

Об этом говорится в отчете ЦСР по «умным городам», с которым ознакомились «Известия».

Как напомнили в Минстрое, с 1 января этого года спутниковые системы в обязательном порядке устанавливаются на мусоровозы для оптимизации их маршрутов и снижения затрат на сбор и вывоз мусора. В ЦСР предложили ввести данное требование также для водовозов и ассенизаторских машин.

Опыт внедрения «умных технологий» в сере жилищно-коммунального хозяйства уже имеется у столичных властей. При этом, по словам коммунальщиков, идея требует доработки, так как установка спутниковых систем зачастую вынуждает коммунальные машины имитировать деятельность. 


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#ГЛОНАСС

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