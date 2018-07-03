В Липецке состоится красочный фестиваль энергосбережения

Подготовку праздника оценили в 1 млн рублей.

Управление энергетики и тарифов Липецкой области готово потратить 1 млн рублей на организацию регионального праздника в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Сейчас липецкие чиновники ищут исполнителей контракта.



Фестиваль будет идти на двух площадках в пешей доступности друг от друга, в центре Липецка. Первая площадка — кулуарная, для совещаний 310 персон, вторая — открытая сцена. Здесь и будет происходить все самое интересное. Исполнитель должен обеспечить работу экспозиции, в которую включат энергоэффективное оборудование. Это, к примеру, локальные системы энергоснабжения, оптоволоконные и светодиодные технологии, экономия топлива, а также применение технологий сбережения энергии на примере Липецка (подсветка фасадов, экологичный транспорт) и даже арт-объекты из светодиодов. Все это выставят на «Бульваре современных энергоэффективных технологий».



На фестивале должно быть интересно и взрослым, и детям. Для специалистов пригласят спикеров из числа федеральных бизнес-тренеров, экспертов и руководителей компаний. Детям устроят тематические программы «Школьники — будущие энергетики и ответственные потребители энергии». Гостям фестиваля будут дарить воздушные шарики со светодиодами внутри, также им подготовят спортивные состязания и игры с аниматорами.



Своя программа будет у молодежи. Старшеклассники, студенты и выпускники различных вузов и специальностей смогут пообщаться «без галстуков» с сотрудниками и начальниками компаний, которые уже работают по интересующему их профилю в ТЭК, ЖКХ, на промышленных предприятиях.



Планируется, что фестиваль состоится не ранее августа.