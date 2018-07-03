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31 минуту назад

РЖД не откажутся от закупок плацкартных вагонов‍

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#РЖД #плацкарты
РЖД не откажутся от закупок плацкартных вагонов‍

РЖД не откажутся от закупок плацкартных вагонов, но они будут лучше и комфортабельнее прежних.

РЖД не откажутся от закупок плацкартных вагонов, но они будут лучше и комфортабельнее прежних, следует из комментария компании.

Газета "Ведомости" во вторник написала, что РЖД с 2025 года перестанут покупать плацкартные вагоны, а на смену им придут составы нового поколения.

"Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров действительно ведёт разработку новых пассажирских вагонов: как плацкартных, так и купейных. В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров", — сообщили РИА-Новости в РЖД во вторник.

По словам собеседника агентства, проектирование этого подвижного состава будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества. "В случае принятия решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними, так как будут регулироваться государством", — добавили в компании.

Директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в мае текущего года на слушаниях в Совете Федерации сообщал, что РЖД в ближайшие годы заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми инновационными одноэтажными и двухэтажными. Речь идет о вагонах проекта "2019" и "2020", которые будут пополнять парк "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) в ближайшие три года.




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#РЖД #плацкарты

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