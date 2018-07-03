Общество

сегодня, 11:40

С городских улиц демонтировали 60 километров кабеля контактной троллейбусной сети

6 445
#троллейбус
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С городских улиц демонтировали 60 километров кабеля контактной троллейбусной сети

Демонтаж контактной троллейбусной сети в Липецке завершится к концу лета.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, из 204 километров сети уже демонтировано около 60 километров кабеля.  Ежедневно на улицы города выходят две бригады муниципального «Липецкпассажиртранс», силами которого проводятся работы. По словам директора предприятия Константина Власова, после привлечения подрядной организации их количество планируется увеличить в два раза.

Первоочередное внимание уделяется участкам проезжих частей,  вошедшим в программу «Безопасные и качественные дороги», а также улицам, задействованным в праздновании Дня города. Так, сейчас работы ведутся на площади Авиаторов. 14 июля здесь состоится торжественное открытие мемориального комплекса «Героическая слава авиацентра». Мероприятие посвящено 100-летию Липецкого авиацентра.  

По данным «Липецкпассажиртранс», небольшая часть демонтированного кабеля – около 4 тонн – уже реализована. По предварительным расчетам, по завершении работ предприятие получит 130 тонн меди, которые также будут проданы  по цене лома на открытых аукционах. Суммарный объем сделок оценивается в 30-35 млн. рублей. Средства планируется направить  на погашение лизинговых платежей за приобретенные автобусы.


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6 445
#троллейбус
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Комментарии (6)

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Приёмщик металла

1 минуту назад
Я озалачусь спс.
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1111

13 минут назад
А вот в Воронеже не демонтируют а ремонтируют ....автобусы под красивым словом "лизинг" мы оплачиваем, водоотведение+жкх тоже мы, газ -мы, в Эфиопии где нет нифига и то меньше платят.... вопрос а * *я нам такая администрация....
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Гость

14 минут назад
Все красиво написано, но ведь уворуют вырученное за кабель
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.

22 минуты назад
Тербунский лапоть вообще уху ел!
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Сергей

32 минуты назад
3.14дарасы
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Сергей

34 минуты назад
*
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