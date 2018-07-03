сегодня, 11:40
С городских улиц демонтировали 60 километров кабеля контактной троллейбусной сети
Демонтаж контактной троллейбусной сети в Липецке завершится к концу лета.
Первоочередное внимание уделяется участкам проезжих частей, вошедшим в программу «Безопасные и качественные дороги», а также улицам, задействованным в праздновании Дня города. Так, сейчас работы ведутся на площади Авиаторов. 14 июля здесь состоится торжественное открытие мемориального комплекса «Героическая слава авиацентра». Мероприятие посвящено 100-летию Липецкого авиацентра.
По данным «Липецкпассажиртранс», небольшая часть демонтированного кабеля – около 4 тонн – уже реализована. По предварительным расчетам, по завершении работ предприятие получит 130 тонн меди, которые также будут проданы по цене лома на открытых аукционах. Суммарный объем сделок оценивается в 30-35 млн. рублей. Средства планируется направить на погашение лизинговых платежей за приобретенные автобусы.
Приёмщик металла
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Сергей
Сергей