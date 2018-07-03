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Липецкая семья может накопить на квартиру менее чем за 5 лет

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#рейтинг #доступность жилья #семьи
Липецкая семья может накопить на квартиру менее чем за 5 лет

Год назад пришлось бы откладывать почти шесть лет.

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» провели исследование и подготовили третий рейтинг регионов по доступности жилья. В среднем по России для приобретения квартиры в первом квартале 2018 года нужно копить 3,8 года, а по итогам первого квартала 2017 года требовалось 4,2 года, указывают авторы работы.

Липецкие семьи оказались в топ-30 регионов по доступности жилья. Если в начале прошлого года ячейке общества с одним ребенком пришлось бы копить на собственную жилплощадь 5,8 года, то теперь срок сократился до 4,9 года. При этом средняя стоимость квартиры в 54 квадратных метра в Липецкой области составила 2,1 млн рублей.

Среди регионов Центрального Черноземья именно у липчан самый хороший показатель по доступности жилья для семей. Курская область оказалась на 38 месте рейтинга с 5,2 годами накопления 2 млн рублей на квартиру. Воронежским и Белгородским семьям придется откладывать деньги по 5,5 лет, а вот тамбовчанам — все шесть. Стоимость жилья в регионах составила 2,4 млн рублей, 2,5 млн рублей и 1,8 млн рублей, соответственно.

В качестве индикатора рейтинга выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2018 года, откладывая для этой цели свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2017 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2018 года.

На первую строчку рейтинга доступности жилья, потеснив Ямало-Ненецкий АО, переместилась Магаданская область, где семье с одним ребенком понадобится чуть больше одного года для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 54 квадратных метра. Замыкает рейтинг Республика Дагестан, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти 14 лет на то, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по текущим ценам, используя для этого весь потенциальный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат.
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#рейтинг #доступность жилья #семьи

Комментарии (18)

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Она нах

14 минут назад
Если что не нужна пусть дебилы копят и берут ипотеки
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Народ

17 минут назад
Это совсем не есть и органы сдать ?
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Народ+

22 минуты назад
Ёшкин кот! Тут от зарплаты до зарплаты не знаешь, как концы свести, какой там откладывать, а оказывается я ещё могу и на квартиру накопить, причём так быстро. Фантазёры, глазки то раскройте пошире и мозгами, хоть немножко, пошевелите - при наших то зарплатах и скоротным увеличением цен на всё, что только можно, дай бог бы, на гробик похоронный накопить.
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Анархист

23 минуты назад
Чтобы накопить на среднестатистическую квартиру среднестатистическая липецкая семья должна откладывать 35 714 руб в месяц. Я всегда говорил, что Липецк бахатый хород.
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чушь.собачья

23 минуты назад
2,1 млн рублей на 5 лет (это 60 месяцев) - откладывать 35 000 руб. каждый месяц! и это считалось при наличии ребенка(на которого тоже расходы немалые)! нее, ну есть у нас граждане, которым и копить вовсе не надо, могут позволить не одну квартиру...
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Кость Я

25 минут назад
Ага, можно. Только если не есть, ходить в обносках и пешком. И то сомнительно. Вот копыта откинуть за 5 лет такой жизни- реально.
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Да

29 минут назад
Оказывается дольщики болтуны оговаривают честных воров клевцов вот невинно отсидел год а он то ни в чем не виновен а виновны дольщики мало денег вложили вот это страна вот это да
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Купи слона

31 минуту назад
Что за бред.......
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66

32 минуты назад
а депутат за 2-3 месяца
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Animal planet

48 минут назад
ага, при зарплате в 12 тыщ- положена коробка из-под телевизора. Или улучшенный вариант- из-под холодильника)))
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