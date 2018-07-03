Общество
сегодня, 11:38
Липецкая семья может накопить на квартиру менее чем за 5 лет
Год назад пришлось бы откладывать почти шесть лет.
Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» провели исследование и подготовили третий рейтинг регионов по доступности жилья. В среднем по России для приобретения квартиры в первом квартале 2018 года нужно копить 3,8 года, а по итогам первого квартала 2017 года требовалось 4,2 года, указывают авторы работы.
Липецкие семьи оказались в топ-30 регионов по доступности жилья. Если в начале прошлого года ячейке общества с одним ребенком пришлось бы копить на собственную жилплощадь 5,8 года, то теперь срок сократился до 4,9 года. При этом средняя стоимость квартиры в 54 квадратных метра в Липецкой области составила 2,1 млн рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья именно у липчан самый хороший показатель по доступности жилья для семей. Курская область оказалась на 38 месте рейтинга с 5,2 годами накопления 2 млн рублей на квартиру. Воронежским и Белгородским семьям придется откладывать деньги по 5,5 лет, а вот тамбовчанам — все шесть. Стоимость жилья в регионах составила 2,4 млн рублей, 2,5 млн рублей и 1,8 млн рублей, соответственно.
В качестве индикатора рейтинга выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2018 года, откладывая для этой цели свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2017 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2018 года.
На первую строчку рейтинга доступности жилья, потеснив Ямало-Ненецкий АО, переместилась Магаданская область, где семье с одним ребенком понадобится чуть больше одного года для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 54 квадратных метра. Замыкает рейтинг Республика Дагестан, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти 14 лет на то, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по текущим ценам, используя для этого весь потенциальный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат.
Липецкие семьи оказались в топ-30 регионов по доступности жилья. Если в начале прошлого года ячейке общества с одним ребенком пришлось бы копить на собственную жилплощадь 5,8 года, то теперь срок сократился до 4,9 года. При этом средняя стоимость квартиры в 54 квадратных метра в Липецкой области составила 2,1 млн рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья именно у липчан самый хороший показатель по доступности жилья для семей. Курская область оказалась на 38 месте рейтинга с 5,2 годами накопления 2 млн рублей на квартиру. Воронежским и Белгородским семьям придется откладывать деньги по 5,5 лет, а вот тамбовчанам — все шесть. Стоимость жилья в регионах составила 2,4 млн рублей, 2,5 млн рублей и 1,8 млн рублей, соответственно.
В качестве индикатора рейтинга выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2018 года, откладывая для этой цели свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2017 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2018 года.
На первую строчку рейтинга доступности жилья, потеснив Ямало-Ненецкий АО, переместилась Магаданская область, где семье с одним ребенком понадобится чуть больше одного года для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 54 квадратных метра. Замыкает рейтинг Республика Дагестан, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти 14 лет на то, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по текущим ценам, используя для этого весь потенциальный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат.
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