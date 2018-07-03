Девушка из Хлевного показала британской дзюдоистке, что такое «Game over» (ФОТО)

«Звездочка» российского дзюдо Татьяна Гузун из Хлевного (на фото в белом кимоно) неплохо представила Россию в первенстве Европы среди кадетов (до 18 лет) в Сараево (Босния и Герцеговина). В личном зачете Татьяна боролась за награды, но и итоге заняла 5-е место, а в командных состязаниях «стенка на стенку» в составе сборной России завоевала «золото».

В весовой категории до 63 кг, в которой боролась Гузун, на татами вышли 23 спортсменки из разных стран.







Девушка из райцентра начала с победы над немкой Фредерикой Штольц, а затем взяла верх над Аидой Василяскайте из Литвы.

Ее следующей соперницей стала Молли Гэйм из Британии. Фамилия конкурентки так и пишется по-английски Game, что в переводе означает «игра». Гузун показала англичанке, что такое настоящее «Game over», победив ее в третьей схватке.

В полуфинале Татьяну ждала Марин Виссер из Нидерландов. Схватка получилась упорной, и в результате судьи зафиксировали победу голландской дзюдоистки, которая затем и стала победительницей соревнований, победив в финале итальянку Мартину Ланнини.







У Гузун же оставался шанс на «бронзу», но полуфинал отнял массу сил и физических, и моральных. В итоге Татьяна уступила еще и Алессии Корро из Бельгии, остановившись в шаге от пьедестала.

Зато на следующий день с новыми силами Гузун стала одной из самых стабильных участниц турнира сборных в формате «стенка на стенку», в котором команды выставляют по одному спортсмену в каждой высокой категории и побеждают те, кто одержит больше побед. Россиянки вырвали победы во всех схватках, став чемпионками. Когда же дошло дело до битвы с Нидерландами, то Гузун взяла реванш у своей обидчицы Виссер!



Фото федерации дзюдо России.

