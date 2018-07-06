«Сингента» поднимает обработку семян на новый уровень

Современные сорта пшеницы и ячменя не смогут реализовать свой потенциал без качественной защиты, а начинать ее нужно со стадии семени, когда растениям угрожает комплекс вредоносных объектов.

Первый негативный фактор — патогены. Однокомпонентных фунгицидов для их контроля недостаточно. Дело в том, что популярные триазольные продукты хорошо справляются с семенной инфекцией, но менее эффективны в контроле почвенной.

Следующий фактор риска — насекомые-вредители, против которых агрономы добавляют в баковую смесь дженериковый инсектицид. Таким образом, получается баковая смесь, имеющая свои минусы. Первый заключается в несовершенстве протравочной техники, что приводит к неравномерному смешиванию препаратов, их расслоению или выпадению в осадок. Второй обусловлен человеческим фактором: оператор может неправильно откалибровать технику, перепутать нормы расхода или последовательность введения компонентов.







Зная об этом, компания «Сингента» предлагает аграриям современные, но при этом экономически доступные препараты. Один из них — трехкомпонентный инсектофунгицидный протравитель СЕЛЕСТ ® МАКС . В его состав входят фунгицидные компоненты флудиоксонил и тебуконазол, а также тиаметоксам — высокосистемный инсектицид.

СЕЛЕСТ® МАКС эффективен против всех экономически значимых вредоносных объектов: семенной и почвенной инфекций, корневых гнилей, а также насекомых-вредителей. Кроме того, использование СЕЛЕСТ® МАКС блокирует развитие фузариозной инфекции и сводит к минимуму риск накопления микотоксинов в зерне.







Впрочем, защита — не единственная его функция. В состав препарата включен оригинальный инсектицид с эффектом «жизненной силы», который обеспечивает повышение иммунитета и стрессоустойчивость растений.

У препарата СЕЛЕСТ® МАКС есть еще важное преимущество: он создан по инновационной технологии «Формула М», которую «Сингента» запатентовала несколько лет назад. В состав препаратов, созданных на ее основе, входят специальные полимеры. Они выравнивают поверхность семян, обеспечивают равномерность распределения препарата и высокую адгезию, снижают пыльность и улучшают текучесть семян. Как результат, препарат сохраняется на поверхности семени в нужной дозировке даже после нескольких технологических операций погрузки и разгрузки, что обеспечивает ожидаемую эффективность в поле.

Как мы уже говорили, достичь максимального результата при использовании баковых смесей удается не всегда. Препарат СЕЛЕСТ ® МАКС — верное решение проблемы! Его стоимость соответствует совокупной стоимости компонентов стандартной баковой смеси, при этом СЕЛЕСТ® МАКС намного эффективнее, ведь он создан в высокотехнологичных заводских условиях, а все компоненты соединены в оптимальной пропорции и усилены вспомогательными веществами «Формулы М». Таким образом, агроном получает готовый продукт с эталонными действующими веществами, способный решить сразу несколько задач. И все это — по цене, сопоставимой с ценой баковой смеси!







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