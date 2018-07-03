Гостиницы Липецка забиты под завязку

На трехдневный День поля в областной центр приедут 5 000 гостей.

С 5 по 7 июля в нашем регионе пройдет Всероссийский день поля-2018. На многочисленные мероприятия в Липецк съедутся 5 000 гостей. Из-за этого события в гостиницах Липецка нет вакантных мест.



Эту информацию сообщил на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов.



День поля - традиционное мероприятие, которое проводится в России с 2004 года. В этом году всероссийской площадкой по обмену опытом среди аграриев стала Липецкая область. Липецкие аграрии покажут гостям новый сорт озимой пшеницы «Липецкая звезда», над которым группа российских и зарубежных селекционеров трудилась 10 лет. Этот сорт озимой пшеницы, выведенный специально для выращивания в Центральном Черноземье, при благоприятных погодных условиях способен давать до 90 центнеров зерна с гектара.



Из вип-персон на День поля в Липецке ждут вице-премьера Алексея Гордеева и 40-летнего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (сына бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева, считавшегося возможным преемником Владимира Путина).