В России
39 минут назад
В России вступил в силу закон о пьяных водителях
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3 июля в России начала действовать новая норма проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.
Третьего июля вступил в силу закон, который вводит административную ответственность за "пьяное вождение" при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови, - передает РИА-Новости.
Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь дополнительным способом стал анализ крови.
По словам координатора общества "Синие ведерки" Петра Шкуматова, закон приняли для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за "пьяное вождение".
Президент подписал документ 3 апреля. Он не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха — 0,16 миллиграмма на один литр воздуха.
Ожидается, что нововведение устранит правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Процедура химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании прописана приказом Минздрава от 18 декабря 2015 года.
По данным ГИБДД, в России в 2017 году с участием пьяных водителей произошло свыше 16,2 тысячи аварий (на 3,4 процента меньше показателя 2016 года), в результате которых погибли более 4,6 тысячи человек. Всего по итогам 2017 года в России зафиксировали 169,5 тысячи ДТП.
Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь дополнительным способом стал анализ крови.
По словам координатора общества "Синие ведерки" Петра Шкуматова, закон приняли для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за "пьяное вождение".
Президент подписал документ 3 апреля. Он не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха — 0,16 миллиграмма на один литр воздуха.
Ожидается, что нововведение устранит правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Процедура химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании прописана приказом Минздрава от 18 декабря 2015 года.
По данным ГИБДД, в России в 2017 году с участием пьяных водителей произошло свыше 16,2 тысячи аварий (на 3,4 процента меньше показателя 2016 года), в результате которых погибли более 4,6 тысячи человек. Всего по итогам 2017 года в России зафиксировали 169,5 тысячи ДТП.
124