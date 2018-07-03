Культура

18 минут назад

Фонд олигарха выделил проекту липчанки 800 000 рублей

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#грант #конкурс #Фонд Прохорова #библиотека #театр
Фонд олигарха выделил проекту липчанки 800 000 рублей

Девушка представила на грант театральный проект.

Дирекция Фонда Михаила Прохорова назвала имена победителей грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании».На участие в конкурсе поступило 418 заявки, к участию в конкурсе допущены 319 заявок, победителями признаны 64 проекта. Среди них и культурная инициатива из Липецка.

Проект #театр_txt Липецкой областной научной библиотеки стал победителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова. Объем поддержки составил 800 000 рублей.

– #театр_txt – это театральная лаборатория, где жители нашего города будут посещать лекции и мастер-классы известных режиссеров, актеров, драматургов и хореографов Липецка, совершенствовать свои речевые и актерские навыки и принимать участие в читках пьес современной и классической драматургии, – рассказала руководитель проекта Дина Кюнбергер, pr-специалист Липецкой областной научной библиотеки. - Завершающим событием проекта станет трехдневный межрегиональный фестиваль театральных читок.

Партнеры проекта – Липецкое отделение Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации" и Липецкий драматический театр.
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#грант #конкурс #Фонд Прохорова #библиотека #театр

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