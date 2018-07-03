Общество
34 минуты назад
Липецку написали два гимна
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Авторы представили свои варианты.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Роман Сидоров вынес на суд жителей Липецка и региона свой вариант гимна для областного центра. Автор опубликовал свое творение и просит поддержать его начинание «лайками».
«I
Город зелёный прилёг на холмах,
Бремя сберечь его в наших руках;
Парки и скверы красой зацвели,
Требуют света и много любви;
Летом фонтаны на солнце искрят,
Всюду тюльпаны красиво пестрят;
Прохожие греют своей добротой,
Помогут советом в проблеме любой.
II
Раскинулась в центре Воронеж-река,
Спокойно купая свои берега;
Один из которых- большой комбинат,
Рождающий сталей и сплавов прокат.
Другой- вдохновения и жизни ручей,
Каскадов фонтанов, красивых речей;
Так жизнь зародилась и пламя горит,
На вере и правде наш город стоит!
III
Здесь люди гуляют, детишек растят;
Березы и липы почетно стоят;
И авиацентр, как родное гнездо,
Страну защитим, нам не страшен никто;
На площади города в мае парад,
Ему каждый встречный по истине рад;
Историю помним и доблестно чтим,
Своё поколение примером растим.
Припев
Могучий и строгий идет государь,
Со свитком в руке, величавый, как встарь;
Оставил завет для грядущих веков:
«Добиться в развитии весомых шагов»;
Храним достояние и гордость страны,
Красоты природы, мы- града сыны;
При этом гордимся, что город-курорт,
По качеству стали поставим рекорд!».
Сразу же у поэта появился конкурент — пользователь платформы Сергей Шумов. Активист положил свои стихи на музыку гимна России.
«Мой Липецк зеленый
Над речкой Воронеж
Раскинул кварталы и скверы свои
Люблю я с зарею, весенней порою
Послушать, как в парках поют соловьи
Здесь яркие звезды
Сиреневый воздух
Как вольно и радостно дышится мне.
А зори земные с небесной зарею
Слились воедино, горят в вышине
Мой город чудесный,
Под купол небесный
Ажурные стрелы вознес к облакам
Растет все быстрее,
Растет, хорошеет,
Послушен могучим, рабочим рукам
Горжусь я по праву,
Что добрую славу
Мой город прекрасный
Имеет в стране.
Нет чести дороже, чем славу ту множить!».
Рассудить сражение поэтов можно до 1 августа. Если к этому сроку гимн наберет 500 одобрений, то его оценят в мэрии Липецка.
«I
Город зелёный прилёг на холмах,
Бремя сберечь его в наших руках;
Парки и скверы красой зацвели,
Требуют света и много любви;
Летом фонтаны на солнце искрят,
Всюду тюльпаны красиво пестрят;
Прохожие греют своей добротой,
Помогут советом в проблеме любой.
II
Раскинулась в центре Воронеж-река,
Спокойно купая свои берега;
Один из которых- большой комбинат,
Рождающий сталей и сплавов прокат.
Другой- вдохновения и жизни ручей,
Каскадов фонтанов, красивых речей;
Так жизнь зародилась и пламя горит,
На вере и правде наш город стоит!
III
Здесь люди гуляют, детишек растят;
Березы и липы почетно стоят;
И авиацентр, как родное гнездо,
Страну защитим, нам не страшен никто;
На площади города в мае парад,
Ему каждый встречный по истине рад;
Историю помним и доблестно чтим,
Своё поколение примером растим.
Припев
Могучий и строгий идет государь,
Со свитком в руке, величавый, как встарь;
Оставил завет для грядущих веков:
«Добиться в развитии весомых шагов»;
Храним достояние и гордость страны,
Красоты природы, мы- града сыны;
При этом гордимся, что город-курорт,
По качеству стали поставим рекорд!».
Сразу же у поэта появился конкурент — пользователь платформы Сергей Шумов. Активист положил свои стихи на музыку гимна России.
«Мой Липецк зеленый
Над речкой Воронеж
Раскинул кварталы и скверы свои
Люблю я с зарею, весенней порою
Послушать, как в парках поют соловьи
Здесь яркие звезды
Сиреневый воздух
Как вольно и радостно дышится мне.
А зори земные с небесной зарею
Слились воедино, горят в вышине
Мой город чудесный,
Под купол небесный
Ажурные стрелы вознес к облакам
Растет все быстрее,
Растет, хорошеет,
Послушен могучим, рабочим рукам
Горжусь я по праву,
Что добрую славу
Мой город прекрасный
Имеет в стране.
Нет чести дороже, чем славу ту множить!».
Рассудить сражение поэтов можно до 1 августа. Если к этому сроку гимн наберет 500 одобрений, то его оценят в мэрии Липецка.
3 140
Animal planet
Сергей 13
Сергей 13