В летних лагерях Липецка отдохнули свыше 6 700 детей

Департамент образования подводит промежуточные итоги сезонной оздоровительной кампании.

Сегодня завершается летняя оздоровительная смена в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 58 школ Липецка. В этом году в них отдохнуло 6,7 тыс. ребят – на 180 больше, чем в июне 2017 года, указывает департамент образования администрации Липецка.



Около трети от общего количества детей путевки в пришкольные лагеря получили бесплатно. Это учащиеся льготной категории: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, из многодетных, малообеспеченных семей, безработных родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие.



Особое внимание в нынешнем сезоне уделено профильности лагерных смен. Составленные педагогами программы были направлены на приобщение ребят к здоровому образу жизни, развитие их спортивных навыков и творческих способностей, популяризацию волонтерского движения, патриотическое воспитание. Нашлось место футбольной тематике. Поддержать российскую сборную на Чемпионате мира по футболу 2018 спортивной эстафетой «Ребята, мы с вами!» и квест-игрой «Футболомания» решили в школе №30 и Доме творчества «Городской».



Самый масштабный проект, в котором приняли в этот период участие липецкие школьники – интерактивный квест «Живой город». Ребята узнали много нового о противопожарной безопасности, профилактике борьбы с опасными заболеваниями, действиях в опасных и чрезвычайных ситуациях и многом другом.



В июне юные липчане отдыхали и в загородных оздоровительных лагерях, подведомственных департаменту образования администрации Липецка. Больше 180 человек провели это время в «Солнечном». Первая смена здесь завершилась, вторая начнется 3 июля. В «Орленке» в первой смене побывало 266 детей. Ребята выехали из лагеря 30 июня, следующий заезд стартовал 1 июля. Желающих отдохнуть в двух этих лагерях по сравнению с прошлым годом тоже больше. Особенно заметна разница в «Солнечном» - плюс составил 60%.



Для родителей отдых детей в загородных лагерях обошелся в 10 и 11 тысяч рублей, соответственно. Еще 6 917 рублей до полной стоимости путевки доплатил областной бюджет.



Начали свою работу профильные лагеря. 25 июня первая смена началась в археологическом «Аргамаче». 120 мальчишек и девчонок будут заниматься раскопками и отдыхать до 8 июля. Всего за летний период здесь побывают 350 ребят, увлеченных археологией.