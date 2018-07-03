Театр откроет сезон премьерой комедии о Липецке

Зрителей ждет «Урок кокеткам».

Липецкий государственный академический театр драмы им.Л.Н.Толстого откроет свой 98-ой сезон работы премьерой спектакля. Как сообщает учреждение культуры, выход с каникул планируется 15 сентября.



В этот день актеры встретятся со зрителем на премьерном показе спектакля по комедии Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Режиссером-постановщиком работы выступила Елена Оленина. Премьера станет частью проекта «Липецкие воды. Театральный опыт 19 века. Перезагрузка».



«Урок кокеткам, или Липецкие воды» - одна из множества комедий Шаховского. Автор бывал на курорте «Липецкие минеральные воды», популярном среди дворянской знати в 1-й четверти XIX века. Сюжет пьесы - занимательная любовная интрига - воскрешает дух времени на этом старейшем курорте в благодатной глубинке России:



«Я признаюся вам, что Липецк рай земной!

Любезность жителей и прелести природы

Мне здесь полезнее, чем все на свете воды», - восклицает одна из героинь. Благодаря пьесе Липецк и Липецкий курорт стали ещё более известны в широких кругах образованного русского общества.