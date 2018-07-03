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Театр откроет сезон премьерой комедии о Липецке

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#премьера #театр #спектакль
Театр откроет сезон премьерой комедии о Липецке

Зрителей ждет «Урок кокеткам».

Липецкий государственный академический театр драмы им.Л.Н.Толстого откроет свой 98-ой сезон работы премьерой спектакля. Как сообщает учреждение культуры, выход с каникул планируется 15 сентября.

В этот день актеры встретятся со зрителем на премьерном показе спектакля по комедии Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Режиссером-постановщиком работы выступила Елена Оленина. Премьера станет частью проекта «Липецкие воды. Театральный опыт 19 века. Перезагрузка».

«Урок кокеткам, или Липецкие воды» - одна из множества комедий Шаховского. Автор бывал на курорте «Липецкие минеральные воды», популярном среди дворянской знати в 1-й четверти XIX века. Сюжет пьесы - занимательная любовная интрига - воскрешает дух времени на этом старейшем курорте в благодатной глубинке России:

«Я признаюся вам, что Липецк рай земной!
Любезность жителей и прелести природы
Мне здесь полезнее, чем все на свете воды», - восклицает одна из героинь. Благодаря пьесе Липецк и Липецкий курорт стали ещё более известны в широких кругах образованного русского общества.
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#премьера #театр #спектакль

Комментарии (2)

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Станиславский

22 минуты назад
Неужели поставили спектакль " Похождения пьяного Литровича"?
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Рок Злой

51 минуту назад
То есть, если спектакль убрать из репертуара, а потом через несколько лет вернуть назад, то его можно смело называть премьерой?
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