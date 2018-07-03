Вечером в многоквартирном доме вспыхнул пожар

Возгорание тушили шесть расчетов пожарных.

2 июля в Липецке около девяти вечера на улице 15 микрорайон в доме №1/3 (общежитие) вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже здания.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пламя тушили шесть расчетов пожарных, оснащенные автолестницей. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 10 кв.м. и вещи б/у на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.