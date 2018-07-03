Происшествия

сегодня, 08:03

Вечером в многоквартирном доме вспыхнул пожар

4 1493
#пожар
Вечером в многоквартирном доме вспыхнул пожар

Возгорание тушили шесть расчетов пожарных.

2 июля в Липецке около девяти вечера на улице 15 микрорайон в доме №1/3 (общежитие) вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже здания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пламя тушили шесть расчетов пожарных, оснащенные автолестницей. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 10 кв.м. и вещи б/у на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
4 1493
#пожар

Комментарии (4)

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123

37 минут назад
Они там ссут из окон и какашками кидаються
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Анна

44 минуты назад
В молодоженках и общагах одни алконавты живут
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ВОРЧУН

48 минут назад
А ЧТО ПОЖАРНЫЙ НА ФОТО ТАКОЙ ДОВОЛЬНЫЙ?
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опасно

сегодня, 08:38
Жить рядом с алконами
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