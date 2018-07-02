Пока жильцы и департамент ЖКХ выясняют отношения – мусор остается на месте

GOROD48 стал площадкой для полемики вокруг мусорной темы. Интересно, дело до уборки мусора дойдет?

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома 30 по улице Неделина. По их словам, двор в самом центре Липецка в буквальном смысле зарастает в грязи - мусор не вывозят около месяца, и с наступлением жары к неприглядной картине добавился запах.

- Мусорка располагается внутри двора, рядом в пяти метрах детская площадка, - рассказал GOROD48 Олег Бойко. - Ещё 23 июня я отправил обращение в Советскую прокуратуру по электронной почте, но пока мер никаких.

Обслуживанием дома занимается ООО «ЛУК», и до 1 июля вывоз мусора находился в ведении управляющей компании.

- У нас ежедневный вывоз ТБО, вывоз крупногабаритного мусора - 2 раза в неделю, - пояснили в ООО «ЛУК». - Чтобы мусор не вывозили неделями, мы такого ещё не видели, тогда бы дом было не видно за мусором!

Ответ департамента ЖКХ не заставил себя долго ждать. Как отметили в департаменте ЖКХ , проблема в этой ситуации не в вывозе мусора, а больше в самих жильцах. В департаменте сообщили, что контейнерная площадка уже давно не действует, о чем жильцы в свое время были уведомлены, а в 50 шагах от старой контейнерной площадки работает другая - с навесом и отдельным отсеком под крупногабаритный мусор.

Но, жильцы отметают доводы департамента ЖКХ и прислали в редакцию новое письмо.

«Департамент ЖКХ оперирует недостоверной информацией», - пишет житель дома, во дворе которого мусорка. Николай. «Примерно 15 июня в нашем дворе начался ремонт труб ПАО "Квадра" и компания перекопала подъезд к данной мусорке. В связи с этим начался скапливаться мусор. И большая часть мусора там складировалась сотрудниками ТРЦ, а не жильцами. По мусору это видно, достаточно приехать и увидеть коробки з.ч. для мобильных телефонов и планшетов и т.п.

29 числа Липецкая управляющая компания расклеила информационные сообщения, о том, что автовладельцам необходимо убрать авто для вывоза мусора из этих ТБО 29 ИЮНЯ. Фото прилагается. Эти объявления были размещены под дворниками авто двора, в подъездах, и на стенах дома. 29 июня были закапаны трубы, которые ремонтировали, уложен щебень и убраны авто для того, чтобы мусор могли убрать.

Естественно никто из «ЛУК» или «Экопром» не приехал убирать мусор. Но остается тот факт, что они собирались это сделать и 29 числа этими объявлениями они признавали, что мусорка действующая. Так же стоит отметить, что никто из жильцов не был предупрежден о том, что мусорка больше не действует и туда нельзя выбрасывать мусор, как об этом комментирует департамент ЖКХ. Объявления были убраны кем-то. Но одно объявление мы нашли как раз в этой горе мусора.

Забегая вперед, сразу скажу, что данное объявление было расклеено возле этой "недействующей" мусорки. А к новой мусорке оно не применимо т.к. там авто не стоят загородив проезд и мусорку и не мешают уборке мусора. Так что если департамент ЖКХ скажет, что это относилось к новой мусорке, это будет недостоверной информацией и достаточно приехать во двор дома и увидет расположение этой новой мусорки.

Также хочется сказать, что 15 июня - до начала ремонта «Квадрой» труб, эти мусорки вывозили и убирали машинами «Экопром» и были действующими. А теперь в одночасье они стали не действующими. Причем после 1 июля.

Департамент ЖКХ и УК «ЛУК» просто уходят от исполнения своих обязанностей. Более того, если, как говорит департамент, эта мусорка не действующая, то почему они ее не демонтировали? Там есть бетонное основание, она огорожена и имеются баки ТБО. В общем, все по Жилищному кодексу и СанПин. Тогда чьи это баки? Кроме того, содержание общедомовой территории все равно лежит на УК «ЛУК». Это написано в действующей редакции жилищного кодекса. Все равно это обязаны убрать они…»

У каждой из сторон, несомненно, есть свои аргументы и контраргументы, только мусор остается на своем месте, гнить на тридцатиградусной жаре. Спор, конечно, можно продолжать и дальше, и зарастать грязью, ведь за звание «Жемчужина Черноземья» город уже давно бороться перестал.