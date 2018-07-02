Новости в instagram

сегодня, 20:18

Липецкая вечЁрка: встреча со столбом, прощание с Турцией и герой-гаишник

1 711
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: встреча со столбом, прощание с Турцией и герой-гаишник

Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 2 июля.

Больше всего внимания липчане уделили оригинальному ДТП. Иномарка на дороге врезалась в опору задним бампером. Автомобиль занесло, развернуло, водитель не справился с управлением и задней часть угодил в столб.

В первый рабочий день недели читатели активно интересовались прекращением авиасообщения между Липецком и Турцией. Воздушное сообщение между аэропортами Липецка и турецкого Самсуна прекращено с 30 июня. Перевозки между Липецком и севером Турции закрыл коммерческий департамент. Отсюда можно сделать вывод, что рейсы не имели экономической эффективности.

Оживленное обсуждение вызвала новость про мнение мэра Липецка о пенсионной реформе. «Я со многими молодыми людьми общался, и они понимают, что те отчисления, что делает сейчас молодежь, они уходят на содержание тех, кто уже на пенсии. И молодым людям не известно, будет ли у них такое пенсионное будущее».

Шквал эмоций разразился под сообщением о решительности липецкого автоинспектора. «В минувшую пятницу, примерно в 6:30, старший лейтенант полиции, инспектор ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД Иван Гребенников нес службу на территории областного центра, в районе кольцевой развязки «Памятник танкистам». К дорожному полицейскому подъехал автомобиль «ВАЗ-2114», из-под капота которого шел дым».

Вместе с этим, позитивное настроение сегодня подарила новость о том, что в Нижнем парке дважды в неделю будут проходить бесплатные музыкальные выступления.
1 711
#обзор #события #вечЁрка
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

даа,ну если гаец-герой,по меркам Липецка,

сегодня, 20:25
Тогда ,что за люди здесь живут?
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области родились 43 пары близнецов
#демография #рождаемость
8
В Липецкой области родились 43 пары близнецов

сегодня, 14:47

Общество
В Липецке «Митсубиси» врезался в столб
#дтп
24
В Липецке «Митсубиси» врезался в столб

сегодня, 11:41

Происшествия
Липчане переживали за сборную России на диванах и в пабах
#футбол #ЧМ #соцсети
Липчане переживали за сборную России на диванах и в пабах

вчера, 19:59

Новости в instagram
Ликующий Липецк вышел на улицы
#футбол
168
Ликующий Липецк вышел на улицы

вчера, 19:46

Общество
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе
#гроза
66
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе

вчера, 12:52

Происшествия
В Липецкой области продолжают находить осколки метеорита
#липецкий метеорит
14
В Липецкой области продолжают находить осколки метеорита

30.06.2018 14:57

Общество