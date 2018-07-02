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Липецкая вечЁрка: встреча со столбом, прощание с Турцией и герой-гаишник
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 2 июля.
В первый рабочий день недели читатели активно интересовались прекращением авиасообщения между Липецком и Турцией. Воздушное сообщение между аэропортами Липецка и турецкого Самсуна прекращено с 30 июня. Перевозки между Липецком и севером Турции закрыл коммерческий департамент. Отсюда можно сделать вывод, что рейсы не имели экономической эффективности.
Оживленное обсуждение вызвала новость про мнение мэра Липецка о пенсионной реформе. «Я со многими молодыми людьми общался, и они понимают, что те отчисления, что делает сейчас молодежь, они уходят на содержание тех, кто уже на пенсии. И молодым людям не известно, будет ли у них такое пенсионное будущее».
Шквал эмоций разразился под сообщением о решительности липецкого автоинспектора. «В минувшую пятницу, примерно в 6:30, старший лейтенант полиции, инспектор ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД Иван Гребенников нес службу на территории областного центра, в районе кольцевой развязки «Памятник танкистам». К дорожному полицейскому подъехал автомобиль «ВАЗ-2114», из-под капота которого шел дым».
Вместе с этим, позитивное настроение сегодня подарила новость о том, что в Нижнем парке дважды в неделю будут проходить бесплатные музыкальные выступления.
даа,ну если гаец-герой,по меркам Липецка,