Олег Королев «в десятке» губернаторской повестки

Фонд “Петербургская политика” совместно с “Давыдов.Индекс” подготовили еженедельный рейтинг "Губернаторская повестка"

Чем отличаются за неделю, удивляют российские губернаторы, представлено в "Губернаторской повестке". К примеру, занявший первое место Сергей Левченко, глава Иркутсой области подготовил к отправке в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект по изменению пенсионного возраста.

Сергей Носов, руководитель Магаданской области предложил не увеличивать пенсионный возраст для граждан Крайнего Севера и занял 2 место.

"Бронзовый призер" Андрей Травников, глава Новосибирской областти поспорил с профсоюзами из-за пенсионной реформы, а также вышел к жителям, пикетирующим заксобрание региона против повышения пенсионного возраста.

Олег Королев, глава Липецкой области занял 8 место. Он объяснил скандальный твит, в котором он связал вылет Германии с ЧМ-2018 с местью убитых за развязанные две мировые войны, взломом аккаунта .