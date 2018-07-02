Общество

4 минуты назад

Олег Королев «в десятке» губернаторской повестки

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Олег Королев «в десятке» губернаторской повестки

Фонд “Петербургская политика” совместно с “Давыдов.Индекс” подготовили еженедельный рейтинг "Губернаторская повестка"

Чем отличаются за неделю, удивляют российские губернаторы, представлено в "Губернаторской повестке".

К примеру, занявший первое место  Сергей Левченко, глава Иркутсой области подготовил к отправке в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект по изменению пенсионного возраста.

Сергей Носов, руководитель Магаданской области предложил не увеличивать пенсионный возраст для граждан Крайнего Севера и занял 2 место.

"Бронзовый призер" Андрей Травников, глава Новосибирской областти поспорил с профсоюзами из-за пенсионной реформы, а также вышел к жителям, пикетирующим заксобрание региона против повышения пенсионного возраста.

Олег Королев, глава Липецкой области занял 8 место.  Он объяснил скандальный твит, в котором он связал вылет Германии с ЧМ-2018 с местью убитых за развязанные две мировые войны, взломом аккаунта.

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