Липецкий метеорит могут переименовать

Но все будущие наименования метеорита, взорвавшегося над Липецкой областью, будут носить имена связанные с нашей местностью

Поисковая группа Уральского федерального университета вернулась в Екатеринбург с найденными в Липецкой области метеоритами. Всего они обнаружили пять образцов, сообщает пресс-служба УрФУ.

- Исследования мы начали по прибытии группы. Пока необходимо определить точный тип, классификацию, потом заняться его регистрацией. Уже известно, что это хондрит, скорее всего, H-типа, и есть свидетельства его ударов в космосе. Метеорит необычен тем, что падал почти что вертикально, поэтому расчет орбиты будет очень интересным. Кроме того, каменный метеорит состоит из многих минералов, дальше мы будем делать микроскопию, химический анализ, механические характеристики и пр.», — рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Всего в Липецкой области метеоритная экспедиция УрФУ обнаружила 1,2 кг вещества, самый крупный — 550 граммов.

Метеорит пока не получил имени. Предлагаются различные варианты названия: Липецкий, Елецкий, Озерки, Бунин (место, где находилось родовое имение Ивана Бунина), Злобино. Что утвердит международный Номенклатурный комитет, узнаем примерно через несколько месяцев.

Первый образец размером три сантиметра был найден в понедельник, 25 июня. В поисках участвовали сотрудники лаборатории УрФУ Extra terra consortium Григорий Яковлев, Александр Пастухович и Евгения Петрова и волонтер Алексей Усенков.

Университетские ученые предполагают, что на данной местности выпал каменный метеоритный дождь. Вспышка была зафиксирована в Черноземье в 04:16 по московскому времени. Возможное место падения рассчитывали доценты физико-технологического института УрФУ Николай Кругликов, Михаил Ларионов совместно с коллегами из Helsinki University, используя видеорегистрацию. Связь с очевидцами и расчет траектории также помогал осуществлять Стас Короткий, сотрудник обсерватории «Ка-Дар», директор группы AstroAlert.

Фото: urfu.ru



