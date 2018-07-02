Общество

сегодня, 15:46

В Липецке демонтируют контактную сеть троллейбусов к концу лета

3 336
1
В Липецке демонтируют контактную сеть троллейбусов к концу лета

В первую очередь сеть убирают на дорогах, вошедших в программу "Безопасные и качественные дороги".

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка попросил руководителя МУП "Липецкпассажиртранс" Константина Власова как можно скорее убрать с улиц контактную троллейбусную сеть (она стала ненужной в июле прошлого года, когда в Липецке перестал ходить этот вид горэлектротрансорта).

Константин Власов сообщил, что к концу лета эта работа будет уже закончена. В первую очередь контактную сеть убирают с улиц, попавших в капремонт этого года. Также вместе с ней демонтируют растяжки и провода с опор линий уличного освещения.

Глава Липецка также обратился к председателю департамента ЖКХ мэрии Евгению Лепекину и директору АО "ЭкоПром-Липецк" Александру Куракову с просьбой максимально быстро решить вопрос с вывозом мусора. Чтобы к Дню города Липецк был чистым. 
3 336
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

кибальчиш

58 секунд назад
А ЖАЛЬ , ЧТО НИЧЕГО НОВОГО , ХОРОШЕГО , ДОБРОГО ВЕЧНОГО НЕ СОЗДАЁТСЯ ,.....ВСЁ ТОЛЬКО РАЗВОРОВЫВАЕТСЯ , ЛИКВИДИРУЕТСЯ И ДЕМОНТИРУЕТСЯ , КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ -ТО БУДЕТЕ ????, ПРОКЛЯТЫЕ ПУТИНОИДЫ , ВОРОВАТЬ СКОРО БУДЕТ НЕ ЧЕГО !!!???...
ответить

кибальчиш

23 минуты назад
ЕСЛИ королёв ПРОСЛАВИЛСЯ СВОИМИ ДЕБИЛЬНЫМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ О ФУТБОЛЕ НА ВСЮ РОССИЮ , ЧТО ОТ ЭТОГО ДУРАКА ВООБЩЕ-ТО ЖДАТЬ МОЖНО ? ДА НИЧЕГО ХОРОШЕГО ,КАК И ОТ ЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ!!!!
ответить

Горожанин

31 минуту назад
Во медяхи заготовят, скоты !
ответить

Тс

40 минут назад
Нет чтобы троллейбусы новые купить. Самый экологически чистый транспорт. Да и электричество дешевле бензина.
ответить

Еще в рубрике

Липецкий метеорит могут переименовать
1
Липецкий метеорит могут переименовать

33 минуты назад

Общество
Цены на авиатопливо в Липецке выросли на 10%
#цена #керосин #аэропорт
2
Цены на авиатопливо в Липецке выросли на 10%

36 минут назад

Общество
24 липчанина отправятся в автопробег в честь 75-летия Курской битвы
#Курская битва #тендер
24 липчанина отправятся в автопробег в честь 75-летия Курской битвы

58 минут назад

Общество
Липчане жалуются на прокуратуру на свое же свинство?
#мусор
11
Липчане жалуются на прокуратуру на свое же свинство?

сегодня, 15:14

Общество
Нижний парк каждое воскресенье лета будет окунаться в атмосферу XIX века
#концерт #оркестр #музыка
1
Нижний парк каждое воскресенье лета будет окунаться в атмосферу XIX века

сегодня, 15:01

Общество
В Липецкой области родились 43 пары близнецов
#демография #рождаемость
4
В Липецкой области родились 43 пары близнецов

сегодня, 14:47

Общество