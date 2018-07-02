В Липецке демонтируют контактную сеть троллейбусов к концу лета

В первую очередь сеть убирают на дорогах, вошедших в программу "Безопасные и качественные дороги".

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка попросил руководителя МУП "Липецкпассажиртранс" Константина Власова как можно скорее убрать с улиц контактную троллейбусную сеть (она стала ненужной в июле прошлого года, когда в Липецке перестал ходить этот вид горэлектротрансорта).



Константин Власов сообщил, что к концу лета эта работа будет уже закончена. В первую очередь контактную сеть убирают с улиц, попавших в капремонт этого года. Также вместе с ней демонтируют растяжки и провода с опор линий уличного освещения.



Глава Липецка также обратился к председателю департамента ЖКХ мэрии Евгению Лепекину и директору АО "ЭкоПром-Липецк" Александру Куракову с просьбой максимально быстро решить вопрос с вывозом мусора. Чтобы к Дню города Липецк был чистым.

