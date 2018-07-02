Общество
сегодня, 15:14
Липчане жалуются на прокуратуру на свое же свинство?
Жители нескольких домов сами организовали свалку, а теперь ищут уборщика
Материал GOROD48 “Двор в центре Липецка зарастает в грязи” не остался без внимание властей и получил быстрый отклик.
Как отметили в департаменте ЖКХ, проблема в этой ситуации не в вывозе мусора, а больше в самих жильцах. Дело в том, что контейнерная площадка уже давно не действует, о чем жильцы в свое время были уведомлены.
Примечательно, что в 50 шагах от старой контейнерной площадки работает другая - с навесом и отдельным отсеком под крупногабаритный мусор. К тому же там еще есть место. Что мешает жильцам отнести мусор туда?
Как показала практика, у жильцов срабатывает мышечная память, и они идут к старому месту. Когда кто-то сделал замечание очередной несунье, то после ярких слов и выражений та объяснила, что ей так удобнее. В итоге за удобство одних расплачиваются все.
В департаменте ЖКХ напомнили, что с 1 июля начинается новый порядок обращения с ТКО. Те площадки, которые не были убраны, будут подчищены по мере возможности. После этого недействующая контейнерная площадка будет демонтирована.
Как отметили в департаменте ЖКХ, проблема в этой ситуации не в вывозе мусора, а больше в самих жильцах. Дело в том, что контейнерная площадка уже давно не действует, о чем жильцы в свое время были уведомлены.
Примечательно, что в 50 шагах от старой контейнерной площадки работает другая - с навесом и отдельным отсеком под крупногабаритный мусор. К тому же там еще есть место. Что мешает жильцам отнести мусор туда?
Как показала практика, у жильцов срабатывает мышечная память, и они идут к старому месту. Когда кто-то сделал замечание очередной несунье, то после ярких слов и выражений та объяснила, что ей так удобнее. В итоге за удобство одних расплачиваются все.
В департаменте ЖКХ напомнили, что с 1 июля начинается новый порядок обращения с ТКО. Те площадки, которые не были убраны, будут подчищены по мере возможности. После этого недействующая контейнерная площадка будет демонтирована.
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