Общество

сегодня, 15:14

Липчане жалуются на прокуратуру на свое же свинство?

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#мусор
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Липчане жалуются на прокуратуру на свое же свинство?

Жители нескольких домов сами организовали свалку, а теперь ищут уборщика

Материал GOROD48 “Двор в центре Липецка зарастает в грязи” не остался без внимание властей и получил быстрый отклик.

Как отметили в департаменте ЖКХ, проблема в этой ситуации не в вывозе мусора, а больше в самих жильцах. Дело в том, что контейнерная площадка уже давно не действует, о чем жильцы в свое время были уведомлены. 

Примечательно, что в 50 шагах от старой контейнерной площадки работает другая - с навесом и отдельным отсеком под крупногабаритный мусор. К тому же там еще есть место. Что мешает жильцам отнести мусор туда? 

Как показала практика, у жильцов срабатывает мышечная память, и они идут к старому месту. Когда кто-то сделал замечание очередной несунье, то после ярких слов и выражений та объяснила, что ей так удобнее. В итоге за удобство одних расплачиваются все. 

В департаменте ЖКХ напомнили, что с 1 июля начинается новый порядок обращения с ТКО. Те площадки, которые не были убраны, будут подчищены по мере возможности. После этого недействующая контейнерная площадка будет демонтирована.
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#мусор
1

Комментарии (11)

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Бим

14 минут назад
А штраф ввести за выброс мусора в неположенном месте тыщ 5, не? Ну тогда так и будете бегать за свиноматка и и читать им нотации. А город будет тонуть
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Загной

24 минуты назад
Живут как свиньи умрут также свиноматками.
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Кисель-тв

53 минуты назад
Экран телевизора — не зеркало, а линза. И поэтому он не отражает реальность, а преломляет её. Только полный идиот может думать, что крупный канал готов работать ради информирования зрителя.
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ононимус

сегодня, 15:30
Главным источником повышения цен на ЖКХ.является безмерная алчность -этих без рода и племени. но у руля.и их московских корешей-паханов
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аноним

сегодня, 15:29
По РБК сейчас говорят что денег нет на ЖКХ
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Нонка

сегодня, 15:26
беру за щеку у двух но трахаюсь на одном......
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аноним

сегодня, 15:25
Главным источником повышения цен на ЖКХ является изношенное оборудование.
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гостья

сегодня, 15:24
так а как не пожаловаться и не обсудить * работу других)))) а сами ну и посвинячат...если посмотреть, то рядом с баками всегда есть строительный мусор, но туда швыряют же всё поднаряд и хорошо, если вообще донесут до баков мусор...
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кончита

сегодня, 15:23
кончаю на свою жену но внутрь!
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777

сегодня, 15:22
Липчане на жалуются на безграмотных на идиотов на города на 48 на
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