Происшествия

21 минуту назад

Липчанин «купил выпить» за 58 056 рублей

391
#кража #банковская карта
2
Липчанин «купил выпить» за 58 056 рублей

Приятель воспользовался неосмотрительностью владельца пластика.

Советский районный суд Липецка вынес обвинительный приговор по обвинению в краже с причинением значительного ущерба потерпевшему. Перед законом ответил безработный гражданин России, воспитывающий двух малолетних детей.

Как установил суд, преступление стало итогом пьяного застолья, случившегося 10 января. Владелец банковской карты передал ее и пин-код к счету своему приятелю и попросил последнего сходить в магазин за выпивкой. Сначала злоумышленник расплачивался карточкой в магазинах, а потом попытал счастье в банкомате, снимая наличность от 1 000 рублей и выше. В итоге липчанин украл у приятеля 58 056 рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Это, а также наличие больного малолетнего ребенка, расценили как смягчающее обстоятельство.

Суд приговорил мужчину к одному году условного заключения с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, мужчине придется вернуть своему знакомому все украденные деньги.
391
#кража #банковская карта
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Суд отказал в аресте подозреваемых в похищении человека в Липецке
#похищение
6
Суд отказал в аресте подозреваемых в похищении человека в Липецке

сегодня, 16:19

Происшествия
В Липецке «Митсубиси» врезался в столб
#дтп
22
В Липецке «Митсубиси» врезался в столб

сегодня, 11:41

Происшествия
В Липецке из-за короткого замыкания заполыхал автосервис
#пожар #короткое замыкание
2
В Липецке из-за короткого замыкания заполыхал автосервис

сегодня, 10:08

Происшествия
Жуткая авария в Липецкой области: погибли пять человек
#авария #ДТП
228
Жуткая авария в Липецкой области: погибли пять человек

вчера, 19:53

Происшествия
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе
#гроза
66
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе

вчера, 12:52

Происшествия
36-летний мужчина погиб в ночном пожаре
#пожар
2
36-летний мужчина погиб в ночном пожаре

вчера, 09:08

Происшествия