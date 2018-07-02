Липчанин «купил выпить» за 58 056 рублей

Приятель воспользовался неосмотрительностью владельца пластика.

Советский районный суд Липецка вынес обвинительный приговор по обвинению в краже с причинением значительного ущерба потерпевшему. Перед законом ответил безработный гражданин России, воспитывающий двух малолетних детей.



Как установил суд, преступление стало итогом пьяного застолья, случившегося 10 января. Владелец банковской карты передал ее и пин-код к счету своему приятелю и попросил последнего сходить в магазин за выпивкой. Сначала злоумышленник расплачивался карточкой в магазинах, а потом попытал счастье в банкомате, снимая наличность от 1 000 рублей и выше. В итоге липчанин украл у приятеля 58 056 рублей.



Подсудимый полностью признал свою вину. Это, а также наличие больного малолетнего ребенка, расценили как смягчающее обстоятельство.



Суд приговорил мужчину к одному году условного заключения с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, мужчине придется вернуть своему знакомому все украденные деньги.