Средний лимит кредитной карты для липчан сократился на 18%

35 392 рубля составил в январе-мае средний размер лимитов по кредитным картам для жителей Липецкой области. Год назад он составлял 43 164 рубля.

Как сообщает национальное бюро кредитных историй, средний размер лимита сократился за год для липчан на 18%. В среднем по России сокращение составило 12,7% - с 52,9 тыс. в прошлом году до 46,2 тыс. рублей в нынешнем.

Самый большой размер среднего лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (92,3 тыс. руб.), Чукотском АО (71,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (68,8 тыс. руб.) и Сахалинской области (64,2 тыс. руб.). В свою очередь наименьшие средние лимиты были зафиксированы в Республике Алтай (27 тыс. руб.), Астраханской (29,9 тыс. руб.) и Ивановской (30 тыс. руб.) областях, а также в Алтайском крае (31,9 тыс. руб.). Заметнее всего лимиты сократились в Ненецком АО (на 38%) и Калмыкии (-37,8%). В то же время, в ряде регионов средние лимиты по выданным кредитным картам увеличились. Так, в Камчатском и Приморском краях рост данного показателя составил 9,5% и 8,9% соответственно, а в республиках Тыва и Саха (Якутия) – 6,2% и 5,2% соответственно.