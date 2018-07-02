Экономика

сегодня, 15:05

Средний лимит кредитной карты для липчан сократился на 18%

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Средний лимит кредитной карты для липчан сократился на 18%

35 392 рубля составил в январе-мае средний размер лимитов по кредитным картам для жителей Липецкой области. Год назад он составлял 43 164 рубля.

Как сообщает национальное бюро кредитных историй, средний размер лимита сократился за год для липчан на 18%. В среднем по России сокращение составило 12,7% - с 52,9 тыс. в прошлом году до 46,2 тыс. рублей в нынешнем. 

Самый большой размер среднего лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (92,3 тыс. руб.), Чукотском АО (71,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (68,8 тыс. руб.) и Сахалинской области (64,2 тыс. руб.). В свою очередь наименьшие средние лимиты были зафиксированы в Республике Алтай (27 тыс. руб.), Астраханской (29,9 тыс. руб.) и Ивановской (30 тыс. руб.) областях, а также в Алтайском крае (31,9 тыс. руб.). Заметнее всего лимиты сократились в Ненецком АО (на 38%) и Калмыкии (-37,8%). В то же время, в ряде регионов средние лимиты по выданным кредитным картам увеличились. Так, в Камчатском и Приморском краях рост данного показателя составил 9,5% и 8,9% соответственно, а в республиках Тыва и Саха (Якутия) – 6,2% и 5,2% соответственно.

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Комментарии (1)

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О-о-х горе-горькое...

11 минут назад
Ну и что нам даёт эта информация??? Лимит сократился(!), ну и что? Банк вправе ограничить получение денежных средств до любого лимита. Всё зависит от того, какой у банка лимит свободных денежных средств! Те кто сейчас в очередной раз дорвались до власти ( Кудрин, его зам Силуанов, * , Голикова,Шохин и поч....) в свой первый приход в составе Гайдаро-Чубайсовского правительства показали что такое неплатежи и задержки зарплат и пенсий(!) Ну сейчас приняли решение: типа-"Смерть Пенсионерам, но аппетитов разворовывать, у них не поубавилось!
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