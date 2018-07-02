В Липецке устроили всеСОЮЗный праздник детства для будущих соседей

Строительная компания подарила новоселам незабываемый вечер.

Помните, как раньше гуляли всем двором? Как устраивали праздники с выступлениями детей, где занавесом сцены служили чьи-то старые портьеры? Хорошие были времена… И они возвращаются в Липецк! ВсеСОЮЗный праздник детства по всем традициям добрососедства устроили в микрорайоне «Елецкий» в Липецке. Не так давно там сдали в эксплуатацию новый дом на улице Осканова, д.1 - многоэтажку с удобными планировками и высокими потолками.

Яркий праздник для будущих соседей — тех, кто уже новосёл, и тех, кто только собирается приобрести квартиру мечты в динамично развивающемся районе — устроила строительная компания «Союз». Скучно не было никому. Для детей установили доски для рисования, а самих ребят художники на этот вечер украсили аквагримом. Задорная детвора охотно играла в подвижные игры и конкурсы, танцевала с аниматорами на дискотеке под мыльными пузырями.





И малышам, и взрослым было приятное угощение: любой желающий мог отведать мороженое. Все новоселы и гости праздника наперебой складывали магнитный пазл — карту Липецкой области.





Свидетельств веселой праздничной добрососедской встречи — полные соцсети .

Организаторы вечера ввели специальный хештег. И если кто-то на празднике постеснялся познакомиться или забыл обменяться данными, то они смогут легко друг друга найти на просторах интернета.

Праздник на улице Осканова, около дома №1, объединил в себе два повода — День защиты детей и запуск специального предложения для тех, кто ищет квартиру своей мечты. Такую отыскать очень легко — дом с удобными квартирами современной европейской планировки находится рядом с Осканова, д.1. И строит его давно известная липчанам своим качеством и честностью строительная компания «Союз». Так что скоро у дома №1 по улице Осканова появится брат-близнец. Пока у него нет имени, а лишь строительный номер — II-3.

Все те, кто оказался на всеСОЮЗном празднике детства, могли расспросить новоселов из дома №1 о всех подробностях жизни в новостройке, обменяться контактами толковых дизайнеров, мебельных магазинов, частных мастеров по отделке, а также обсудить особенности жизни и в бурно растущем «Елецком», где скоро откроется новый детсад и школа, и в качественном доме от «Союза».

Брат-близнец дома на Осканова,1 — это известные новоселам плюсы. Удобная европланировка эргономичных комнат, панорамное остекление и незабываемые виды вечернего города, ровные стены без балок и ригелей и увеличенная до 2,75 см высота потолков. Дома для «Союза» строят российские специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые ручаются за качество. Секрет репутации «Союза» - это ещё и качество материалов. Качественные дома сегодня - это сборный железобетон с тёплыми наружными стенами из газосиликата и кирпичной облицовкой. Окна и витражи — двойные из ПВХ-профиля. Современная планировка — это "еврооднушки" и "евродвушки", где на кухне-гостиной можно тренировать семейную сборную по мини-футболу. Замахнулись на другой вид спорта? Не вопрос: подключаем к тренировочной базе просторную лоджию. Встаёт вопрос о цене… Но это тоже не вопрос!

В июле СК «Союз» запускает специальную акцию по продаже квартир в доме II-3 "Лето в разгаре, квартира без пяти минут в кармане!". Поэтому не стоит долго думать — квартиры от «Союза» расходятся как горячие пирожки любимой бабушки!

Узнайте больше в строительной компании «СОЮЗ», которая ждёт вас по адресу:

город Липецк, улица Советская, дом 77 и в офисе микрорайона «Елецкий», на улице Осканова, дом 1.

Подробности по телефону: 57-01-57

Застройщик ООО «Инкомспецстрой». Проектная декларация размещена на сайте: www.souz-lipetsk.ru

"PR"

