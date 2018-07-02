сегодня, 15:00
В Липецке устроили всеСОЮЗный праздник детства для будущих соседей
Строительная компания подарила новоселам незабываемый вечер.
Яркий праздник для будущих соседей — тех, кто уже новосёл, и тех, кто только собирается приобрести квартиру мечты в динамично развивающемся районе — устроила строительная компания «Союз». Скучно не было никому. Для детей установили доски для рисования, а самих ребят художники на этот вечер украсили аквагримом. Задорная детвора охотно играла в подвижные игры и конкурсы, танцевала с аниматорами на дискотеке под мыльными пузырями.
И малышам, и взрослым было приятное угощение: любой желающий мог отведать мороженое. Все новоселы и гости праздника наперебой складывали магнитный пазл — карту Липецкой области.
Свидетельств веселой праздничной добрососедской встречи — полные соцсети.
Организаторы вечера ввели специальный хештег. И если кто-то на празднике постеснялся познакомиться или забыл обменяться данными, то они смогут легко друг друга найти на просторах интернета.
Праздник на улице Осканова, около дома №1, объединил в себе два повода — День защиты детей и запуск специального предложения для тех, кто ищет квартиру своей мечты. Такую отыскать очень легко — дом с удобными квартирами современной европейской планировки находится рядом с Осканова, д.1. И строит его давно известная липчанам своим качеством и честностью строительная компания «Союз». Так что скоро у дома №1 по улице Осканова появится брат-близнец. Пока у него нет имени, а лишь строительный номер — II-3.
Все те, кто оказался на всеСОЮЗном празднике детства, могли расспросить новоселов из дома №1 о всех подробностях жизни в новостройке, обменяться контактами толковых дизайнеров, мебельных магазинов, частных мастеров по отделке, а также обсудить особенности жизни и в бурно растущем «Елецком», где скоро откроется новый детсад и школа, и в качественном доме от «Союза».
Брат-близнец дома на Осканова,1 — это известные новоселам плюсы. Удобная европланировка эргономичных комнат, панорамное остекление и незабываемые виды вечернего города, ровные стены без балок и ригелей и увеличенная до 2,75 см высота потолков. Дома для «Союза» строят российские специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые ручаются за качество. Секрет репутации «Союза» - это ещё и качество материалов. Качественные дома сегодня - это сборный железобетон с тёплыми наружными стенами из газосиликата и кирпичной облицовкой. Окна и витражи — двойные из ПВХ-профиля. Современная планировка — это "еврооднушки" и "евродвушки", где на кухне-гостиной можно тренировать семейную сборную по мини-футболу. Замахнулись на другой вид спорта? Не вопрос: подключаем к тренировочной базе просторную лоджию. Встаёт вопрос о цене… Но это тоже не вопрос!
В июле СК «Союз» запускает специальную акцию по продаже квартир в доме II-3 "Лето в разгаре, квартира без пяти минут в кармане!". Поэтому не стоит долго думать — квартиры от «Союза» расходятся как горячие пирожки любимой бабушки!
Узнайте больше в строительной компании «СОЮЗ», которая ждёт вас по адресу:
город Липецк, улица Советская, дом 77 и в офисе микрорайона «Елецкий», на улице Осканова, дом 1.
Подробности по телефону: 57-01-57
Застройщик ООО «Инкомспецстрой». Проектная декларация размещена на сайте: www.souz-lipetsk.ru
"PR"
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18.06.2018 11:42Бизнес